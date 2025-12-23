Desde la Panamericana Sur, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo , afirmó hoy que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) cuenta con los fondos suficientes para brindar los servicios esenciales en la vía tras el “abandono de una empresa privada” que antes se encargaba del mantenimiento (Rutas de Lima).

“Quiero ser muy claro, no estamos autorizados a cobrar peajes por mandato judicial. Lo que estamos haciendo es atender las necesidades de la población producto del abandono de una empresa privada. Hoy contamos con los fondos necesarios porque hemos ejecutado la carta fianza”, señaló.

Reggiardo precisó que esta prestación no afectará las arcas de la MML. El monto que es de 40 millones de dólares y está puesto en un fideicomiso servirá para brindar todos los servicios necesarios que la población se merece.

Plan Verano 2026

Durante la presentación del Plan Verano 2026, Reggiardo indicó se hará un cambio de sentido de la vía los domingos de enero a marzo de 2026, así como el jueves 1 de enero y el domingo 5 de abril de 2026, en el horario de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

También se habilitaron 30 puestos de vigilancia policial y siete accesos seguros a las playas del litoral sur de la capital. Asimismo, se ha habilitado la Central de Emergencias 939 561 906, que funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El burgomaestre brindó estas declaraciones junto al director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía, General Manuel Vidarte, el presidente Ejecutivo de ATU, David Hernández y el comandante César García de la 24 Comandancia Lima Sur.