La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informo que ha puesto en funcionamiento de 244 cámaras de seguridad en el Cercado de Lima, incorporación que eleva a 444 dispositivos operativos, lo que representa más del doble de las cámaras con las que se contaba al inicio de la gestión (196 cámaras) para la seguridad ciudadana.

Estos equipos son con tecnología de alta resolución, que permiten identificar rostros, placas vehiculares y comportamientos sospechosos con precisión, facilitando una respuesta más rápida ante emergencias o delitos en flagrancia.

¿Dónde estarán ubicadas las cámaras?

El municipio indicó que estarán en zonas priorizadas como Santa Beatriz, Unidad Vecinal n.° 3, urbanización Palomino, urbanización Vecinal Mirones y sus alrededores.

Es importante destacar que el Centro de Control de Operaciones (Cecop) tiene la capacidad de supervisar en tiempo real un mayor número de espacios públicos, identificar posibles situaciones de riesgo y coordinar de manera más efectiva con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Serenazgo.

Más tecnología contra la inseguridad

Además se contará con drones, bodycams y pistolas Taser. La comuna limeña cuenta actualmente con tres drones operativos. A ellos se sumarán seis drones adicionales, conectados en tiempo real al Centro de Control, que fortalecerán el patrullaje aéreo en zonas de difícil acceso.

Nuevo Centro de Control C5 y refuerzo del patrullaje

En esa misma línea, se anunció la construcción del nuevo Centro de Control C5 en la av. Argentina (Malvinas), que estará operativo en el primer trimestre de 2026. Este moderno centro integrará el monitoreo de cámaras, drones y unidades móviles, elevando la capacidad de respuesta ante incidentes en toda Lima Metropolitana.

Si conoces a alguien o eres víctima de una extorsión, no dudes en llamar a la Línea GEIM 610-1010, esta ha recibido más de 1.800 llamadas que han permitido identificar y desarticular bandas dedicadas a la extorsión, estafas y préstamos ilegales.