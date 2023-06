La mencionada legislación permite a los serenos emplear grilletes de seguridad, varas tonfa, escudos, chalecos antibala y gas pimienta. Tras las observaciones del Ejecutivo, se varió el término ‘armas no letales’ a ‘medios de defensa’, argumentando que serían utilizados para la protección del efectivo y no para el uso de la fuerza, responsabilidad constitucional de la Policía Nacional del Perú.

1 Grilletes de seguridad (esposas) Como cualquier civil, los serenos pueden realizar arrestos ciudadanos, fórmula legal presente en el Código Procesal Penal. Las esposas permiten inhabilitar a un detenido. 2 Chaleco antibalas El texto de ley no establece si se optará por un nivel de protección específico. Sin embargo, este equipamiento ya ha sido adoptado por varias comunas en buscas de proteger a sus efectivos. 3 Gas pimienta Está compuesto de químicos irritantes que generan ardor profundo en la persona rociada. Su venta está permitida al público civil, a través de tiendas registradas por la Sucamec. Algunas municipalidades han anunciado que no optarán su uso. 4 Bastones Tonfa Este es el modelo de vara utilizado por la Policía Nacional del Perú, así como otros cuerpos del orden en diversos países. Suelen estar hechos de polipropileno. 5 Escudo Este elemento fue añadido al texto tras observarse la autógrafa. Similar a los chalecos antibalas, algunos municipios ya contaban con estos elementos.

Opiniones encontradas

La Municipalidad de Miraflores fue una de las primeras en adelantar un monto presupuestal, destinando un aproximado de 5 millones de soles para la adquisición de estos equipos y cámaras corporales. La comuna estima que antes de culminar el presente año “se iniciará el uso de los equipos de defensa”.

La comuna de Chorrillos también anunció la transferencia de hasta 2 millones de soles para la obtención de armas no letales. Incluso, ayer se entregó decenas de chalecos antibalas, grilletes y varas tonfa al personal de Serenazgo.

¡Gran noticia para la seguridad! 💪🚨



Se aprobó, por insistencia, los proyectos de ley impulsados por nuestro alcalde Carlos Canales, que proponen modificar la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal.



Seguimos comprometidos con un Miraflores seguro y tranquilo. 🛡🌆 pic.twitter.com/d85zLUfNOB — Muni de Miraflores (@MuniMiraflores) June 14, 2023

De manera similar, la comuna de Santiago de Surco se ha mostrado a favor de la aprobación legislativa. “Esto va en el sentido de darle más herramientas a esas personas que son los primeros que llegan ante una incidencia delictiva”, señaló su burgomaestre, Carlos Bruce.

Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho, saludó la aprobación de la ley. Sin embargo, discrepó que esta aporte en la lucha y disminución de la delincuencia. “Así podamos comprar grilletes o gas pimienta, esto no significa que vamos a disminuir la delincuencia”, explicó a El Comercio. Asimismo, comentó que se observará si se empleará el gas pimienta.

Alcalde de San Juan de Lurigancho comenta sobre medida

Francis Allison, alcalde de Magdalena del Mar, también se mostró a favor de la norma. Expresó que la ley “permite que el sereno se enfrente a un delincuente con arma punzocortante, que es lo que ha sucedido. No es un arma de ataque, es de defensa”. Incluso, señaló que el “siguiente paso” sería la implementación de armas letales.

Por otro lado, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, reafirmó su posición inicial mostrada en contra de esta norma. “La prioridad debe ser el fortalecimiento de la Policía como institución encargada en la lucha contra la delincuencia”, manifestó Vizurraga. Si bien el municipio no empleará ni el gas pimienta ni las varas tonfa, “continuará dotando de chalecos antibalas a sus serenos, como ya ocurre actualmente”.

Opinión de la alcaldesa de San Isidro respecto a la implementación del uso de armas no letales.

Por su parte, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, opinó que “es lamentable lo que se ha aprobado en el Congreso. Se le trata de responsabilizar al sereno de lo que tiene responsabilidad la Policía Nacional y el gobierno nacional. Esto no es un tema de municipalidades y serenazgos”.

Incluso, el alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, también se mostró en contra del uso del gas pimienta, puesto a que significaría un riesgo para la vida de los agentes, según señaló López Aliaga.

Pugna presupuestal

La nueva legislación añadió a la ley 31297 que “la autoridad municipal, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, proveerá de los recursos respectivos para los medios de defensa, la capacitación y las evaluaciones psicológicas periódicas a los serenos municipales”.

La Municipalidad de Barranco indicó a este diario que acatarán la ley pero que no la saludan ni cuentan con el presupuesto necesario para aplicarla. Jessica Vargas, alcaldesa del distrito, adelantó a El Comercio este problema meses atrás.

En entrevista con este Diario, Carlos Bruce, aclaró que, si bien “es verdad que algún municipio podría tener problemas para financiar estos equipos”, estos no son “muy caros”. El burgomaestre aconsejó que “el Ministerio del Interior podría activar fondos de financiamiento para municipios de escasos recursos, para poder acceder a estos equipos básicos [de protección]”.

Carlos Canales, burgomaestre de Miraflores, aclaró que “en el presupuesto de este año, nadie tiene el monto [para la adquisición de estos artículos]”. Explicó que, en casos como el de su comuna, se utilizará el “saldo del balance del año anterior”. Canales resaltó que “esta norma tiene una bondad: es facultativa”.

Centros de capacitación

En el texto aprobado también se indica que en los centros de capacitación de serenos municipales se entrenará a los funcionarios para el “uso de medios de defensa autorizados”. Cabe señalar que estos centros de capacitación están normados en la ley del servicio de serenazgo municipal, vigente desde antes de la modificación aprobada.

La ley indica que las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales de Lima Metropolitana son las entidades encargadas de realizar las actividades de capacitación y entrenamiento. Además, el Ministerio del Interior establece los requisitos de autorización y certificación de estos centros.

Canales indicó a El Comercio que continuarán sus entrenamientos con Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional del Perú y especialistas en otros aspectos, como bomberos, psicólogos y abogados. Por su parte, Bruce explicó que su municipio cuenta con personal en planilla que otorga “capacitación permanente” a los serenos de Surco.

Equipamiento ya era utilizado

No son pocos los distritos que ya utilizaban algunos de los equipos de protección que regula la ley. Tal es el caso de Surco, por ejemplo, que adquirió chalecos antibalas para sus serenos. “Recién cuando hubo el debate [sobre la ley] nos enteramos de que no podían tenerlo. ¿Qué íbamos a pensar que no podía darle chaleco antibalas a un sereno? ¿Esto qué daño les hace a terceros?”, cuestionó Bruce.

Es importante precisar que el uso de chalecos antibalas o el gas pimienta está permitido por civiles. De hecho, se comercializan en tiendas autorizadas por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Para Canales, la ley es importante porque permitiría establecer “un marco jurídico en el que esté claramente señalado el uso de estos equipos” por parte del personal de serenazgo. “Hoy día, la legitima defensa está en el código penal, sin embargo, el ciudadano que saca el arma para defenderse es procesado y denunciado por la fiscalía”, criticó.