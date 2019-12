Una denuncia ciudadana anónima mediante la aplicación de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) dio la señal de alerta que permitió que se incautaran 8 toneladas de pirotécnicos para la venta ilegal en mercados, ferias no autorizadas o de manera ambulatoria en Lima.

En total, durante los últimos dos meses previos a la celebración de Navidad y Año Nuevo, se han incautado 14 toneladas de pirotécnicos ilegales. Seis toneladas de estos se decomisaron en provincia. El general PNP, Carlos Tuse, informó que quienes realicen actividades relacionadas a la venta de pirotecnia sin autorización podrían recibir una sanción administrativa de hasta desde 2 a 500 UITs (S/ 1′200.000) y una pena de hasta de 8 años de cárcel.

“Agradecemos el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público que nos ayudó en el proceso de incautar los pirotécnicos que estaban siendo trasladados para venderlos en lugares no autorizados. La denuncia ciudadana fue la que nos alertó sobre el lugar donde se ubicaban, estas fueron hechos de manera anónima a través de la aplicación. Ahora estos productos serán analizados", dijo Tuse a El Comercio.

Estos son los fuegos artificiales que no están permitidos, debido a que contienen sustancias explosivas como arsénico, plomo, mercurio, fósforo o cloratos , en cantidades que superan el 0.25% de su masa pírica. (Foto: Violeta Yasta)

Asimismo, Sucamec brindó indicaciones para reconocer qué productos son los más peligrosos y no están autorizados. “Se sabe que la rata blanca es un producto lesivo para las personas y mascotas. Esto, debido a que el sonido sobrepasa los 110 decibeles permitidos; además, la carga explosiva de este producto tiene hasta el 90% de material explosivos, cuando lo permitido es de 0.25%”, sostuvo.

A diferencia de los productos permitidos por la autoridad, los artesanales no tienen una etiqueta que muestre su composición química. Estos tienen la mechas de encendido expuestas y contienen sustancias explosivas como arsénico, plomo, mercurio, fósforo o cloratos en cantidades que superan el 0.25% de su masa pírica. Tuse sostuvo que los encargados de fiscalizar este tipo de venta son los gobiernos locales junto a la PNP.

Los fuegos artificiales que sí están permitidos son aquellos de producción industrial, los cuales han pasado por pruebas y su contenido es especificado en una etiqueta. Asimismo, el producto cuenta con código en el empaque y advertencias de uso, el envase está sellado y la mecha no está expuesta, sino que se encuentra debajo de un sticker. En la feria ubicada en la cuadra 16 de la Av. Salaverry en Jesus María, el precio de los pirotecnicos varía entre S/8 a S/ 450, dependiendo del tamaño.

Una de las características de los productos autorizados tiene etiquetas que muestran los componentes químicos. (Foto: Violeta Yasta)

-Ferias autorizadas-

Este año, Sucamec ha recibido 41 solicitudes para ser una de las ferias autorizadas en venta de productos pirotécnicos. De ese total se han autorizado solo 30. En Lima hay un total de 12 lugares ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho (2), Jesús María, Lurín, Cieneguilla, Villa María del Triunfo, Rímac, Miraflores, Los Olivos (3). En provincia hay 18 lugares autorizados, la mayoría en Trujillo (8), Arequipa (4), Ucayali (3) y Piura (2).

Las 11 ferias que no lograron obtener autorización para su funcionamiento no contaban con una licencia emitida por la autoridad competente (distritos), no precisaron el periodo por el cual solicitan la autorización, no adjuntaron la lista de productos a comercializar ni el plano del local de la feria, etc.

Los usuarios que asistan a las ferias deben asegurarse de que el lugar cuente con dos tanques de agua y extintores. (Foto: Violeta Yasta)

Tuse explicó que los estándares estándares de la ferias deben ser conocidas por los usuarios para evitar comprar en lugares informales. Entre las normas que especifica la autoridad, se indica que las personas encargadas de vender en los módulos deben tener una carnet de Sucamec que los identifique y que certifique que han recibido capacitación. Cada módulo debe tener extintores, las personas no pueden comprar más de 25 kg de fuegos pirotécnicos, ningún menor de edad puede comprar en las ferias, el lugar debe contar con un almacén con personas capacitadas para manipular su traslado a los módulos y debe colocarse tanques de agua dentro de la feria.