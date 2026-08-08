Rafael Belaunde dijo que todavía están afinando la estrategia y las propuestas para el pedido de facultades. (Foto: Ministerio de Defensa)
Rafael Belaunde dijo que todavía están afinando la estrategia y las propuestas para el pedido de facultades. (Foto: Ministerio de Defensa)
Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, aclaró que todavía no existe una fecha confirmada para el inicio del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en las calles y el sistema de transporte público de Lima.

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