El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, aclaró que todavía no existe una fecha confirmada para el inicio del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en las calles y el sistema de transporte público de Lima.

El ministro explicó que la intervención se realizará mediante el empleo de una fuerza combinada entre los militares y los efectivos policiales. Esta cooperación se plantea como una medida para fortalecer la respuesta del Estado ante el incremento de actos delictivos, siempre bajo la coordinación directa con el Ministerio del Interior.

“No hay fecha. Lo que estamos haciendo es definiendo la estrategia, cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas”, explicó el ministro a RPP este sábado.

Belaunde Llosa indicó que las Fuerzas Armadas adquirirán un papel protagónico en la seguridad interna, aunque enfatizó que esto no significa desplazar a la Policía Nacional de sus funciones. “No quisiera adelantar nada, pero sí hay una estrategia integral en virtud de la cual las Fuerzas Armadas van a adquirir un rol preponderante, protagónico en la seguridad interna, pero en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que es quien tiene el mandato constitucional para eso”, explicó.

Rafael Belaunde sobre pedido de facultades

El ministro Rafael Belaunde comentó que el Ejecutivo se encuentra afinando un paquete de decretos legislativos que requiere la delegación de facultades por parte del Congreso de la República antes de ser implementado a nivel nacional.

“Parte de este componente requiere de facultades delegadas porque se va a hacer con decretos legislativos. Entonces, estamos afinando ese paquete legislativo que tendrá que ser aprobado primero por el Congreso”, especificó el ministro. Este paquete definirá el marco legal específico para las acciones de los militares en las zonas urbanas.