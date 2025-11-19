Nueva medida contra la inseguridad: más de 20 mil Policías encubiertos en toda Lima ¿Funcionará? | Tenemos Que Hablar

El Mininter anunció una medida contundente para reforzar la seguridad en Lima: a partir de hoy, el 50 % de los efectivos de la Policía Nacional del Perú trabajará de civil, mientras que la otra mitad seguirá patrullando en uniforme. Esta estrategia busca potenciar la inteligencia operativa en las zonas críticas, especialmente contra la delincuencia organizada y las extorsiones que afectan al sector transporte. ¿En qué consiste el plan 50/50? ¿Cómo se implementará en rutas y patios de buses urbanos? Acá lo explicamos.