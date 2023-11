El Grupo de Patrullaje a Pie reunirá a 300 efectivos de la Dirección Antidrogas (Dirandro), la Dirección de Inteligencia (Dirin) y la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp). Romero indicó que el objetivo de este conjunto será fortalecer la labor preventiva de la PNP en los puntos críticos en Lima y a nivel nacional donde se produce la mayor cantidad de delitos.

Los policías que conformarán este grupo cumplían tareas administrativas . El Ministerio del Interior (Mininter) informó que fueron capacitados para realizar patrullaje a pie y reforzar esta labor policial.

La presentación de los tres nuevos grupos se realizó en la sede del Mininter. Foto: PNP

Así también, 100 agentes de la Diropesp integrarán el Grecco. Romero indicó que sus integrantes realizarán labores de inteligencia y participarán de operativos para combatir la violencia que ejercen las organizaciones criminales. “Grecco será una brigada específicamente para apoyar a todas las direcciones especializadas como la División contra las Extorsiones, Antidrogas, Lavado de Activos y Delitos de Alta Complejidad, a nivel de todo el país”, agregó el ministro.

Además, 130 policías de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) se incorporarán a la Brigada contra Extorsiones para apoyar la labor de los grupos de inteligencia y de investigación contra la actividad criminal.

La presentación de los tres nuevos grupos especializados se realizó este martes en la sede del Mininter. “Estamos conformando un triángulo perfecto para erradicar las extorsiones en el país. Este personal policial está debidamente entrenado y calificado para cumplir sus funciones y combatir esta lacra social que es la criminalidad”, sostuvo Romero.

Los integrantes del Grecco participarán de operativos y de labores de inteligencia. Foto: Britanie Arroyo / GESAC > BRITANIE ARROYO

En conferencia de prensa, el ministro respondió a El Comercio que, en coordinación con la Municipalidad de Lima, la Brigada contra Extorsiones y el Grupo de Patrullaje a Pie retirarán a los casi 7.000 comerciantes informales del damero C de Gamarra antes de Navidad . Cabe recordar que la presidenta de la asociación de empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, indicó a este Diario que el comercio informal es el principal responsable de la disminución de clientes del emporio comercial que se registra desde la semana pasada.

Asimismo, Romero informó que el Ejecutivo evalúa permitir que los negociantes ubicados en distritos declarados en emergencia puedan trabajar sin restricciones de horario durante la madrugada . No obstante, no precisó qué clase de negocios podrán trabajar en ese horario.

Por otro lado, aseguró que los niveles de delincuencia han disminuido en un 30% en los distritos que se encuentran en estado de excepción.

Cabe resaltar que el lunes 6 el ministro anunció en la sede de la Dirincri que el presupuesto del sector Interior se incrementó en 13% para el próximo año.

¿Sin preparación?

Fernando Rospligliosi, congresista y exministro del Interior, llamó “farsante” al ministro Vicente Romero en una entrevista para el programa 2023. Según Rospigliosi la creación de los tres grupos especiales de la PNP responde a un intento del ministro Vicente Romero por “fingir que está peleando contra el crimen organizado” .

“Para enfrentar al crimen organizado se requiere investigación criminal. Ya existen unidades de combate urbano de la PNP listas para ubicar y actuar contra los extorsionadores según lo que diga la Dirección de Investigación Criminal”, explicó.

Para fingir que está haciendo algo, mañana martes presenta en el Mininter al grupo Greco, disfrazando con uniformes prestados, a un grupo de muchachos que hacen un curso especializado que no ha culminado. Ya existen unidades de combate urbano en PNP.

Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, señaló que la presentación de los nuevos grupos especializados es una medida populista y que carece de una estrategia realista para combatir la criminalidad organizada.

Pérez Rocha asegura que la creación del Grupo de Patrullaje a Pie ”es injustificable”, porque designa labores en las calles a policías que cumplen tareas administrativas . “Los trabajos administrativos están a cargo de efectivos que no tienen la condición física para realizar patrullajes. La mayoría tiene más de 50 años”, explicó el experto.

Así también, Pérez Rocha lamenta que se retire a policías encargados de labores de inteligencia y lucha contra el narcotráfico para que realicen labores de patrullaje. “Necesitamos reforzar las divisiones de investigación de la policía para capturan a los delincuentes. Es inconcebible retirar a personal capacitado en labores de inteligencia”, afirmó.

Además, el exdirector general de la PNP señaló que la suma de 300 efectivos adicionales para el patrullajes de las calles es una cifra insuficiente para prevenir los crímenes en calles de Lima.

En esa línea, al menos tres altos mandos de la Policía indicaron a El Comercio que los efectivos designados para integrar los tres nuevos grupos especiales no contarían con la preparación adecuada para realizar las labores encomendadas a estos conjuntos.

Según indicaron, muchos de ellos fueron convocados el lunes en el Estadio Nacional para ensayar la presentación del martes. “Colocaron chalecos a chicos que no están preparados para enfrentar la criminalidad. Muchos son administrativos y no recibieron ninguna instrucción de nada. Es un intento del ministro para demostrarle al Congreso que trabaja contra el crimen, cuando no es así”, señalaron los altos mandos.