El aviso meteorológico alertó que esta ola de calor comenzará oficialmente el miércoles 15 de julio a las 10:00 horas y culminará el viernes 17 de julio a las 23:59 horas. Foto: composición GEC
El aviso meteorológico alertó que esta ola de calor comenzará oficialmente el miércoles 15 de julio a las 10:00 horas y culminará el viernes 17 de julio a las 23:59 horas. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento extremo de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. El aviso meteorológico alertó que esta ola de calor comenzará oficialmente el miércoles 15 de julio a las 10:00 horas y culminará el viernes 17 de julio a las 23:59 horas.

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