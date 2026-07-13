El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento extremo de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. El aviso meteorológico alertó que esta ola de calor comenzará oficialmente el miércoles 15 de julio a las 10:00 horas y culminará el viernes 17 de julio a las 23:59 horas.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante el incremento extremo de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país. El aviso meteorológico alertó que esta ola de calor comenzará oficialmente el miércoles 15 de julio a las 10:00 horas y culminará el viernes 17 de julio a las 23:59 horas.
De acuerdo con el reporte del Senamhi, se prevé escasa nubosidad hacia las horas del mediodía lo que provocará una exposición directa a la radiación solar y un incremento en los valores de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, “se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, se lee en el aviso.
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Ola de calor en la costa y sierra del Perú: ¿a cuántos grados llegará la temperatura entre el 15 al 17 de julio?
El incremento de la temperatura diurna variará según las regiones geográficas.
Temperaturas en la Costa
- Costa norte: los termómetros marcarán rangos de entre 32 °C y 34 °C durante el primer día de alerta, luego llegará a picos de hasta 35 °C los días jueves 16 y viernes 17 de julio.
- Costa central: las proyecciones climatológicas apuntan a un ambiente caluroso constante con registros de entre 24 °C y 29 °C.
- Costa sur: se estiman valores máximos de entre 23 °C y 30 °C durante la jornada inicial, y de entre 24 °C y 28 °C en los días posteriores.
Temperaturas en la Sierra
- Sierra norte: los niveles máximos oscilarán entre los 18 °C y 32 °C el miércoles 15, para luego ajustarse levemente entre los 18 °C y 31 °C hacia el cierre del aviso meteorológico.
- Sierra central: las proyecciones diurnas anticipan registros térmicos constantes de entre 17 °C y 30 °C.
- Sierra sur: se esperan fluctuaciones térmicas que irán desde los 14 °C en zonas altas hasta temperaturas máximas generalizadas de entre 30 °C y 31 °C.
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Alerta roja del Senamhi: estas son las regiones que registran calor extremo
Según el monitoreo del Senamhi, un total de 20 regiones presentan áreas de peligro donde la población debe extremar las precauciones ante el golpe de calor y la radiación. Estas son:
- Tumbes
- Piura
- Lambayeque
- La Libertad
- Áncash
- Lima
- Callao
- Ica
- Arequipa
- Moquegua
- Tacna
- Cajamarca
- Huánuco
- Pasco
- Junín
- Huancavelica
- Ayacucho
- Apurímac
- Cusco
- Puno
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