El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que los homicidios a nivel nacional registraron un descenso de 415 casos durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Hasta el día de hoy tenemos 1,275 homicidios en todo el Perú, y en el mismo lapso de tiempo, o sea, seis meses más los 3 días de julio del año pasado, hubieron 415 homicidios más. O sea, se ha disminuido”, dijo Arriola a la prensa local en un evento público en la Plaza de Armas de Chincha.

El balance se dio en el marco de la entrega de dos vehículos motorizados destinados a fortalecer la División Policial de Chincha, acto en el que participaron la alcaldesa provincial, Silvia Barrios, y el jefe de la Región Policial Ica, Carlos Roque.

Déficit de personal y logística

Pese a la tendencia a la baja, el general Arriola Delgado reconoció que la institución enfrenta limitaciones críticas para garantizar la seguridad ciudadana. El oficial reveló que existe un déficit de 69,000 efectivos a nivel nacional, carencia que se suma a la falta de logística adecuada, como vehículos operativos e implementos básicos para el patrullaje.

En ese sentido, el comandante general pidió a los agentes a nivel nacional “trabajar mañana, tarde y noche en combatir la delincuencia para seguir disminuyendo la cifra de homicidios”.

Arriola también informó que, bajo los registros actuales, existen 3,900 inmigrantes recluidos en las cárceles del país. Asimismo, enfatizó que los vehículos entregados en Chincha deben servir para erradicar la delincuencia y las extorsiones en la zona, donde recientemente se ejecutaron capturas de relevancia contra bandas criminales.