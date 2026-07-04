El general Óscar Arriola, comandante general de la PNP, asegura que se han reducido los asesinatos en comparación con el 225. Foto: GEC / Hugo Pérez
El general Óscar Arriola, comandante general de la PNP, asegura que se han reducido los asesinatos en comparación con el 225. Foto: GEC / Hugo Pérez
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, informó que los homicidios a nivel nacional registraron un descenso de 415 casos durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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