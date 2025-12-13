El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el transporte público es hoy el segundo lugar más inseguro de la capital. Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

El presidente de la Confederación Nacional de Mototaxistas del Perú (CONAMOT Perú), Mario Arce, anunció que el lunes 22 de diciembre realizarán un debido a las s y muertes a los que están sometidos por organizaciones criminales.

Arce indicó a Buenos Días Perú que se dirigirán por tercera vez hacia la sede del Ministerio del Interior (Mininter), para solicitar el cambio policial ya que no hay acciónes que los defienda.

Carlos Salas Abusada
El pasado 30 de noviembre, asesinaron a balazos a dos amigos cuando estaban en una mototaxi. Foto: GEC
“Han sufrido balaceras. Los muchachos siguen pagando extorsión, pese a que la Dirincri tiene conocimiento de las cuentas de YAPE y números telefónicos. La Policía no informa sobre la geolocalización”, sostuvo.

“El comisario de Canto Rey no colabora. Además, los informales están con los delincuentes y tiene que haber medidas más drásticas. Es una situación terrible que pasa en San Juan de Lurigancho”, indicó.

Pago de cupo de hasta 30 mil soles

Arce precisó que son hasta cinco bandas criminales, entre nacionales y extranjeras, que exigen pagos diarios o semanales (cupos) que varían desde S/3 hasta S/10 soles diarios, o sumas mayores para “protección.

Las empresas de mototaxis tiene que pagar una cuota de “inscripción” que puede llegar hasta los 30 mil soles.

