En la Panamericana Norte, zona de Puente Piedra, un sector de transportistas acata el paro y como medida han decidido pinchar las llantas de algunos buses para bloquear la vía. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona para evitar mayores incidentes.

Imágenes de América Noticias muestran también que pasajeros en los buses han tenido que bajar y optar por ir a pie para sus centros de labor.

Usuarios varados en Ventilla

Al otro lado de Lima, en el distrito de Ventanilla, diversos usuarios manifestaron a Buenos Días Perú que continúan varados debido a la falta de buses. Los conductores y cobradores de distintas rutas vienen realizando una protesta pacífica desde las 7 a. m., con el fin de exigir al Estado una respuesta más firme frente a la inseguridad ciudadana y la delincuencia.

MTPE otorga dos horas de licencia

Con el fin de priorizar el teletrabajo y salvaguardar la integridad de los trabajadores, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento, el MTPE indicó que las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público, tendrán una tolerancia de dos (2) horas en su horario de ingreso.

En tanto, Essalud también anunció que debido al paro de transportistas que aquellos que no puedan asistir a sus citas médicas programadas en Lima Metropolitana y el Callao podrán reprogramarlas de manera inmediata.

Para esto, deben comunicarse con Essalud en la línea de reprogramación al teléfono 411-8000, opción 1 (citas).