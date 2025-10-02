En la zona de Puente Piedra, un sector de transportistas acata el paro y como medida han decidido pinchar las llantas de algunos buses para bloquear la vía. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona para evitar mayores incidentes.
Imágenes de América Noticias muestran también que pasajeros en los buses han tenido que bajar y optar por ir a pie para sus centros de labor.
Newsletter Buenos días
TE PUEDE INTERESAR
- Óvalo de Miraflores: municipio inicia labores de remodelación
- Argentino señalado como la mano derecha del ‘Pequeño J’ niega vínculos con el narco acusado de triple feminicidio
- Alcalde de Chorrillos denuncia que coronel PNP operaría con traficantes de terrenos
- Policía Nacional desarticula organización criminal enemiga de ‘El Monstruo’ en Carabayllo
- Día del Periodista en el Perú: una memoria escrita con tinta de libertad | FOTOS
Contenido sugerido
Contenido GEC