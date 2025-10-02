En la zona de Puente Piedra, un sector de transportistas acata el paro y como medida han decidido pinchar las llantas de algunos buses para bloquear la vía. Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en la zona para evitar mayores incidentes.

Imágenes de América Noticias muestran también que pasajeros en los buses han tenido que bajar y optar por ir a pie para sus centros de labor.