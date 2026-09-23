Operativo en el penal Ancón I esta madrugada a cargo de la Fiscalía. Foto: X Fiscalía
Operativo en el penal Ancón I esta madrugada a cargo de la Fiscalía. Foto: X Fiscalía
Por Redacción EC

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) dirigió un operativo en el penal Ancón I, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). En la intervención encontraron más de 35 celulares, además de drogas y armas, en espacios vinculados a internos de organizaciones criminales.

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