La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) dirigió un operativo en el penal Ancón I, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP). En la intervención encontraron más de 35 celulares, además de drogas y armas, en espacios vinculados a internos de organizaciones criminales.

Durnante la medida, las fuerzas del orden llevaron a cabo un exhaustivo registro en los dormitorios, pasadizos y áreas comunes del recinto penitenciario. Esta acción tuvo como objetivo neutralizar la tenencia de equipos de comunicación no autorizados e incautar objetos prohibidos que pudieran vulnerar la seguridad e integridad al interior del establecimiento.

Durante la diligencia, las autoridades hallaron además sustancias ilícitas y armas punzocortantes. La incautación de dicho material evidencia la permanencia de objetos prohibidos en los pabellones vinculados a integrantes de organizaciones criminales.

El Ministerio Público y la PNP continuarán coordinando intervenciones destinadas a reforzar el control penitenciario y prevenir delitos planificados desde Ancón I.

Gobierno fortalece control en penales

Como se recuerda, a inicios de este mes, el Gobierno declaró en emergencia los penales de Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro, Challapalca y Cochamarca. La medida durará 60 días calendario.

Las operaciones incluirán un control estricto de los accesos y labores de inteligencia orientadas a prevenir posibles fugas. Asimismo, se realizarán operativos permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Según el Ejecutivo, los cinco penales incluidos en la medida albergan cerca del 50% de los internos vinculados a organizaciones criminales.

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En la última requisa del 15 del presente mes, más de 500 personas, entre agentes penitenciarios, policías y fiscales realizaron revisiones de pabellones, celdas, ambientes y áreas comunes de estos recintos penitenciarios durante la noche y hasta la madrugada de hoy. Como resultado, se decomisaron celulares, equipos de comunicación, drogas y objetos punzocortantes.