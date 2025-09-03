Gladys Pereyra Colchado
Gladys Pereyra Colchado

Penal en El Frontón fue declarado inviable en 2023: ¿Qué presos de alta peligrosidad irían a parar a esta isla?
Lo primero que hizo Juan José Santiváñez luego de regresar al gabinete de Dina Boluarte, esta vez como ministro de Justicia y Derechos Humanos, -sin contar sus peleas con la prensa por las investigaciones en su contra- fue anunciar la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao. “El segundo día de esta gestión, la empresa privada comprometió 174 millones de dólares para la obra. Este miércoles, por disposición de la presidenta Dina Boluarte, firmaremos un convenio con el Ministerio de Defensa para que el Ejército inicie el movimiento de tierras”, aseguró. Lo que no dijo es que la propuesta ya ha sido declarada inviable por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

