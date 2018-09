Piden a futuros alcaldes que asuman rol de gestores en pro de la seguridad

Solo 10 distritos de Lima y Callao tienen sus sistemas de radio y videocámaras articulados con la PNP. Según expertos, las autoridades municipales han descuidado su rol como líderes de los comités de seguridad ciudadana en distritos y provincias.



Nataly Ponce: El alcalde es el gestor local, articulador y también debe coadyuvar en el ámbito preventivo. Tiene la responsabilidad de impulsar y gestionar una serie de programas sociales en materia de prevención. Que no asuman ese rol se refleja en que en este momento tengamos más de mil municipalidades que tienen serenazgo, pero hay un gran desorden. En Lima y Callao solo 10 municipalidades tienen sus sistemas de radio y cámaras interconectados con la Policía Nacional.

[Estos distritos son Lima Cercado, Miraflores, Surco, San Borja, Lince, Jesús María, Pueblo Libre, Barranco, Chorrillos y San Isidro. Actualmente, el Mininter y la comuna de Los Olivos trabajan para articular las cámaras, agregó Nataly Ponce al terminar el conversatorio].

Ricardo Valdés: Las normas establecen que es el alcalde quien maneja su comité de seguridad ciudadana, un espacio importante de debate con el resto de autoridades y que permite la participación de los vecinos. Los alcaldes son quienes velan por el orden y la seguridad en la calle y les corresponde la coordinación de los planes de seguridad ciudadana, y si un comisario no da los resultados que el plan establece es el alcalde quien debe solicitar su cambio.

Conversatorio sobre seguridad ciudadana El Comercio

Wilson Hernández: Tenemos que ver a los alcaldes como los gestores de la ciudad. El problema es que cuando vemos el tema de seguridad y este nos estalla se ha visto como responsabilidad del Ministerio del Interior y de la policía. La agenda de seguridad se ha disociado de la agenda de la ciudad. Determinados delitos suceden por temas situacionales, es decir porque en algunos espacios públicos se generan ciertas condiciones, como poca iluminación y parques descuidados.

Eduardo Pérez Rocha: El responsable político de la seguridad ciudadana es el alcalde, por eso preside los comités de seguridad ciudadana, donde realiza el plan. El comisario es el encargado de velar por el patrullaje y, donde exista serenazgo, asume el control de todos los efectivos, es decir el manejo del patrullaje integrado. El problema es que lamentablemente esto no se cumple.

Nataly Ponce: Hay que esperar con entusiasmo que la ciudadanía se informe para elegir autoridades probas y con capacidad de gestión. Por nuestra parte (Ministerio del Interior) trabajamos un plan para integrar con la policía los sistemas de videocámaras en todos los distritos de Lima y Callao. Por eso la comunidad debe exigir a los candidatos que ofrezcan cámaras que estén integradas; si no, van a seguir teniendo islotes.

Ricardo Valdés: Solemos poner el peso en la autoridad y nos olvidamos del principal actor, que es el ciudadano. El ciudadano tiene un conjunto de derechos para exigir, pero también deberes, como su participación en las rondas urbanas y las juntas vecinales. Estas tienen una gran responsabilidad y son un elemento central en la lucha contra la delincuencia.

Wilson Hernández: Se tiene que reforzar la idea del vecino y su participación, pues los vecinos son los ojos de la ciudad. Eso significa que los mapas de riesgo los puede identificar muy bien el vecino. Y eso se regresa en términos de políticas sociales. Hay que realzar también la idea de que el alcalde es el gestor de la ciudad, y que sus funcionarios deben estar preparados para gestionar.

Eduardo Pérez Rocha: Tenemos el problema de que muchos gerentes son policías o militares retirados que quieren realizar un rol que no les corresponde. En ese sentido, el ciudadano reconoce a los serenos como policías, pero debe entender que el serenazgo es el encargado de ver el aspecto preventivo y que no se cometan delitos ni faltas. Debe trabajar en conjunto con la policía. 

Piden a futuros alcaldes que asuman rol de gestores en pro de la seguridad El Comercio

RECOMENDACIONES

Los aspectos en que deben incidir las próximas autoridades



Nataly Ponce: Como ministerio estamos trabajando bajo un enfoque integral de lo que es la gestión local de la seguridad ciudadana, que comprende una articulación con la Policía Nacional y con los sistemas de videocámaras y radios, es así como deben verlo los futuros alcaldes. La prevención está a cargo de los municipios. Deben reducir los espacios de riesgo y trabajar con la comunidad, a través de programas sociales. Los alcaldes deben asumir el trabajo institucional, pero con soporte técnico, y esto va por poner secretarios técnicos y gerentes de seguridad ciudadana con preparación y con decencia.

Ricardo Valdés: En los planes de gobierno de los candidatos, hay propuestas irrealizables o que no son de su competencia. Los futuros alcaldes deben promover que los ciudadanos denuncien los delitos en las comisarías. Deben tener capacidad de liderazgo y de participación con los alcaldes de otros distritos, por lo menos con los vecinos. Algo que no he visto es que se propongan como gestores de la seguridad ciudadana. Yo recomendaría que la ciudadanía tenga realmente particular atención sobre aquello que se puede hacer y no se deje embaucar.

Wilson Hernández: La agenda de seguridad tiene que ver con violencia de género, que una mujer sea agredida ya sea en su casa o en la calle tiene que formar parte de esta agenda. Tenemos 19 candidatos que son hombres, y es evidente que por esa razón no lo vemos en agenda. De otro lado, quienes salgan elegidos alcaldes deben aprovechar al privado y el canal por excelencia son las asociaciones público-privadas, de esta forma se podrá lograr el mejoramiento de infraestructura y que se verá reflejado en la reducción de los delitos.

Eduardo Pérez Rocha: Lo primero es exigir el aumento de la presencia policial en las calles. Esos 20 mil administrativos deben salir para fortalecer e incrementar el número de policías en las calles. Segundo, los futuros alcaldes deben instaurar el patrullaje integrado, y que se haga el patrullaje como se hace modernamente, es decir en vehículos. El policía a pie solo va a patrullar dos kilómetros y si va en vehículo 15,2 kilómetros por hora. Lo más importante es que el ciudadano tenga el número de ese personal que patrulla sus calles.