Como parte de las medidas de seguridad para la gran final de la Copa Libertadores 2025, entre Flamengo y Palmeiras, en el estadio Monumental de Ate, la Policía Nacional del Perú (PNP), en trabajo conjunto con la Municipalidad de La Molina, dispuso más de 1.600 efectivos de diversas unidades especializadas.

La PNP precisó que serán las unidades del Escuadrón de Emergencia, la Policía de Tránsito, UDEX, SUAT, Policía Canina y la Superintendencia Nacional de Migraciones, encargadas de resguardar a los hinchas y vecinos.

Cerca de 80 mil personas en la final

El gerente de seguridad ciudadana, general PNP (r) Javier Avalos informó que al contarse la presencia de unas 80 mil personas, incluyendo los dueños de palcos- se ha diseñado junto a la PNP un Plan Operativo Especial para mantener el orden público y proteger la integridad física de los vecinos y asistentes.

Las acciones de seguridad en los alrededores del estadio Monumental de Ate implican apoyo en tránsito vehicular y seguridad vial en zonas de alta afluencia, con patrullaje conjunto en las áreas adyacentes y de influencia al estadio. Asimismo, incluye fiscalización para evitar la venta de licor y control del estacionamiento en áreas prohibidas, todo desde el amanecer.

Desvío vehicula en La Molina y Ate