El general José Luis Lavalle, comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), calificó de “pésima” la actuación de los agentes encargados de la intervención a delincuentes que lograron huir en un mototaxi, en Santa Anita. El suceso fue grabado por un vecino y las imágenes fueron criticadas en las redes sociales.

En conferencia de prensa, informó que los policías están siendo reentrenados en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes). Además, detalló que el policía al cual se le cayó la cacerina del arma de fuego durante la persecución tal como se muestra en el video, y que permitió la huida de los hampones, se le aplica el régimen disciplinario.

►Número de policías asignados en comisarías se redujo en la última década

►Dos fugas en una semana: así se escaparon cuatro detenidos de sedes policiales | INFOGRAFÍA

“Respecto a la intervención en Santa Anita tenemos que reconocer que ha sido una pésima intervención, pero esto no quiere decir que sea la generalidad de la Policía. La Policía está siendo capacitada, reentrenada permanentemente. Que un elemento no haga su trabajo, no dibuja todo el cuatro de la institución”, refirió.

El alto mando añadió: “Ahí hemos tomado medidas. A todo ese personal lo tenemos reentrenando en la Diroes, en todas las técnicas y procedimientos y específicamente a este agente se le está aplicando el régimen disciplinario porque el señor no ha utilizado los protocolos para intervenciones de este tipo. Acá las cosas claras. Felicitar al que actúa bien y corregir lo que tenemos que corregir. No tenemos temor en hacerlo”.

Un vecino de Santa Anita registró en video el momento en que delincuentes a bordo de un mototaxi logran fugar de unos policías en una calle del distrito. El suceso se produjo en la mañana del sábado, de acuerdo con el diario Ojo.

Como se muestra en la grabación compartida en Facebook, un patrullero persigue al mototaxi que invade la vereda de la calle. Luego, el vehículo policial se detiene y un agente armado intenta cerrarles el paso a los hampones, pero el que conducía la unidad realiza una maniobra en “U” y logra burlar a los agentes.

El policía armado se agacha para recoger lo que parece ser la cacerina del arma de fuego y el delincuente huye. Se escucha a un vecino criticar al policía por su descuido.

Policías que dejaron huir a delincuentes en mototaxi serán reentrenados en Diroes, según General Lav