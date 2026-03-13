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La medida busca reforzar el control del orden público. Foto: Andina
La medida busca reforzar el control del orden público. Foto: Andina
Por Redacción EC

En conferencia de prensa, la primera ministra Denisse Miralles anunció que más 5.700 policías en Lima Metropolitana y el Callao serán desplegados como medida para reforzar el control del orden público durante el estado de emergencia vigente en ambas jurisdicciones.

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