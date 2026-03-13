En conferencia de prensa, la primera ministra Denisse Miralles anunció que más 5.700 policías en Lima Metropolitana y el Callao serán desplegados como medida para reforzar el control del orden público durante el estado de emergencia vigente en ambas jurisdicciones.

Miralles, ex ministra de Economía, precisó que los efectivos del orden iniciarán sus acciones entre el 18 y 19 de marzo. Además, el Ejecutivo evalúa instalar cámaras de seguridad en buses de transporte público para enfrentar la extorsión contra conductores.