Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En conferencia de prensa, la primera ministra Denisse Miralles anunció que más 5.700 policías en Lima Metropolitana y el Callao serán desplegados como medida para reforzar el control del orden público durante el estado de emergencia vigente en ambas jurisdicciones.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Una avenida Aviación sin ambulantes? el análisis a la propuesta de la MML para reubicar a los vendedores debajo de la vía del tren
- Jefe de Salud Mental en Punta Hermosa acumula quejas por malos tratos al personal y fue detenido por agresión
- Miraflores: entregan renovado Complejo Deportivo Carlos ‘Chino’ Vásquez
- Cayó el ‘Monstruo’, pero hay 29 acusados de extorsión entre los prófugos más buscados por la justicia
- Semana Santa 2026: MML ofrece agenda con procesiones, ferias, música y concursos