El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró que la capital necesita contar con la presencia de militares en las calles para combatir la inseguridad ciudadana. Esto, a raíz de los últimos acontecimientos sangrientos ocurridos en diferentes distritos de la ciudad, como en el caso de Surco, donde un sereno falleció días después de ser atacado a balazos por un delincuente.

“Creo que el tema de inseguridad, ahora, ya es estructural. Creo que tenemos que coordinar ya con el Ministerio de Defensa para tener militares en las calles, porque el tema está desmadrado. Se está saliendo de control, creo que tenemos que pasar a una fase dos, como se ha hecho en otros países como El Salvador, donde (el presidente) Bukele sacó al Ejército”, dijo López Aliaga en diálogo con los medios de comunicación.

“Yo creo que Lima necesita ya la presencia militar porque hay zonas donde ya se está descontrolando todo este tema”, añadió.

López Aliaga consideró, en ese sentido, que habría que integrar al Ejército peruano a los cuerpos de seguridad que se encargan de velar por la tranquilidad y el orden en las calles.

“Pero el Ejército que no intervenga con la población, sino que la proteja. Ahora la Policía está perdiendo tiempo, están protegiendo espacios públicos, que ahí entre el Ejército. Ponemos una o varias tanquetas – en la noche - en sitios estratégicos, en diferentes sectores, zonas rojas, ya conocemos donde está el peligro. Voy a coordinar con el Ministerio de Defensa directamente”, señaló.

REVISA TAMBIÉN | Surco: familia de Luis Manrique Pizarro confirma que donará sus órganos

Consultado sobre si está de acuerdo con que los integrantes del Serenazgo usen armas no letales, la autoridad municipal dijo que sí, aunque sólo está en contra de que se les permita a los serenos el uso de perdigones.

“De las armas no letales, hay una que no me gusta que se llaman perdigones, a un sereno para qué le das perdigones. Esa hay que sacarla, el resto, creo que sí”, opinó.