Remodelarán comisarías en Lima y Callao

“La situación de las comisarías es lamentable. En Lima hay comisarías que dan vergüenza”, aseguró ayer en Radio Programas Óscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), institución que el 28 de setiembre del 2016 suscribió un convenio de inversión pública con el Ministerio del Interior (Mininter) para la remodelación de dependencias policiales del país.



Con un monto de inversión de S/75 millones, el primer paquete de inversión contempla la intervención integral de 12 comisarías. “Para julio estarían listas tres comisarías [Chulucanas y Ayabaca, en Piura, y Paiján, en La Libertad]”, dice Juan Sánchez, director de Infraestructura del Mininter. El funcionario precisa que no se construirán nuevas comisarías en estos lugares, sino que se derruirán las existentes para reconstruirlas y equiparlas.

“Se les va a dotar de vehículos, computadoras, chalecos antibalas, equipos de radio. Además, contarán con los servicios de mantenimiento, la cisterna de agua contraincendios y el almacén general. Hay 12 bancos que conforman el consorcio que está detrás de este convenio”, remarca el presidente de la Asbanc.

Según el Mininter, en el Perú hay 1.473 comisarías. De ese total, 155 se encuentran en Lima y Callao. Sánchez adelanta que en agosto se empezarían a reconstruir 18 comisarías en Lima y Callao. Las obras se realizarán bajo la modalidad de obras por impuestos.

El concurso para saber qué empresa se hará cargo de la remodelación será en mayo. El objetivo a largo plazo es que en Lima y Callao se reconstruyan 77 comisarías con un monto de S/200 millones.



El informe de infraestructura y equipamiento del Censo Nacional de Comisarías 2015 concluye que el 37,7% de las dependencias policiales del país no dispone de servicios básicos adecuados (energía eléctrica, agua potable y desagüe); el 25% no cuenta con equipos de comunicación; el 58,4% no tiene conexión adecuada a Internet; y el 53,3% de las comisarías no posee una buena infraestructura.

Sánchez remarca que en las comisarías remodeladas se implementarán espacios con cámaras Gesell para interrogatorios en casos especiales como violación y ultraje sexual, como lo estipula el Nuevo Código Procesal Penal.

“Las comisarías contarán con un factor de seguridad antisísmico. Hay muchas dependencias que han sido autoconstruidas con apoyo de vecinos. Ahora contaremos con comisarías modelo”, sostiene Sánchez.

