A través de un comunicado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se pronunció sobre la denuncia de diversos usuarios del presunto caso de filtración de datos de la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las elecciones generales 2026 en las que se visualiza nombres completos, direcciones y números de DNI, sin ningún tipo de validación previa.

La entidad precisó que la publicación de la LPI es un paso legal, obligatorio y totalmente transparente, según la Ley N.° 26859 de la Ley Orgánica de Elecciones.

El 14 de octubre se cerró el Padrón Electoral. Foto: GEC.

Dentro de la referida ley, en el artículo 203, dispone que el padrón incluya:

Nombres, apellidos y número de DNI de cada votante.

Fotografía y firma digitalizadas.

Distrito, provincia, departamento y mesa de sufragio.

Asimismo, el Reniec enfatiza que esto permite que todos los peruanos y peruanas certifiquen la información electoral para garantizar un proceso limpio y confiable con miras a los comicios del 2026.

“La transparencia del padrón electoral es un derecho y una responsabilidad de todos los peruanos”, finaliza el escrito.

¿Qué pasó con la Reniec?

Todo habría empezado luego de habilitarse el portal oficial para que los ciudadanos consulten sus datos y presenten observaciones del 27 al 31 de octubre.

Horas más tarde, diversos usuarios alertaron que solo era necesario ingresar un número de DNI y su dígito verificador para visualizar listados completos de personas con el mismo apellido, incluyendo direcciones exactas y distritos de residencia.