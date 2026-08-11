Con el objetivo de modernizar el sistema de alumbrado público y mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en las diferentes zonas del distrito, la Municipalidad de San Isidro, en coordinación con Luz del Sur S.A.A., inició los trabajos para la renovación de 1 280 luminarias en los cinco sectores de San Isidro.

La intervención tendrá un plazo de ejecución de 90 días calendario y cuenta con una inversión de S/ 1 618 891.17. Los trabajos estarán a cargo de Luz del Sur S.A.A.

En ese sentido, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, participó en el inicio de este operativo, que contempla la renovación progresiva de las luminarias en diferentes calles y avenidas del distrito.

“Se contará con un sistema de alumbrado público más moderno y eficiente, contribuyendo a mejorar la iluminación de nuestras calles y, con ello, a brindar espacios más seguros. Estamos interviniendo los cinco sectores de San Isidro para seguir mejorando la calidad de los servicios que recibe nuestra comunidad”, señaló.

Los trabajos comprenden la renovación de luminarias en diversas calles y avenidas de los cinco sectores del distrito. Entre las vías consideradas se encuentran las avenidas Guillermo Prescott, Jorge Basadre Grohmann, Nicolás de Ribera, General Antonio Pezet, Los Conquistadores, Pablo Carriquiry Maurer y Del Parque Norte, así como las calles Dos de Mayo, Juan Arona, República de Colombia, entre otras.

La intervención también contempla calles y vías de zonas como Corpac, donde se renovarán luminarias en sectores que incluyen las calles Enrique Ferreyros, 2, 21 y 41, además de otras vías del distrito.

De esta manera, la Municipalidad de San Isidro busca continuar mejorando la infraestructura urbana y brindar mejores condiciones de iluminación y seguridad en los espacios públicos del distrito.

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