La intervención tendrá un plazo de ejecución de 90 días calendario y los trabajos estarán a cargo de Luz del Sur | Foto: Municipalidad de San Isidro
La intervención tendrá un plazo de ejecución de 90 días calendario y los trabajos estarán a cargo de Luz del Sur | Foto: Municipalidad de San Isidro
Por Redacción EC

Con el objetivo de modernizar el sistema de alumbrado público y mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en las diferentes zonas del distrito, la Municipalidad de San Isidro, en coordinación con Luz del Sur S.A.A., inició los trabajos para la renovación de 1 280 luminarias en los cinco sectores de San Isidro.