Agentes de la División de Robos de la Dirincri de San Juan de Lurigancho capturaron a dos sujetos presuntos integrantes de un banda criminal que se dedicaba a la extorsión y al hurto de automóviles.

Dentro de la vivienda se halló un vehículo de alta gama que fue reportado como robado en San Martín de Porres. La PNP indicó que los delincuentes estaban por desmantelar la unidad y luego vender las partes en el mercado negro.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El coronel Juan Carlos Montúfar precisó que los detenidos responden al nombre de Pedro Ruiz Baltazar (45) y Juan Carlos Sayaverdi (38). Este último registra antecedentes policiales y pasó más de 14 años en prisión por robo agravado.

También se dio a conocer que el año pasado fue intervenido por la misma división, pero esta vez en Puente Piedra cuando intentaba darse a la fuga en el mismo frontis de la comisaría.

Ambo detenidos confirmaron que recibieron el vehículo en el distrito del Rímac de manos de otro individuo ya identificado.

La PNP continúa con investigando para determinar la participación de otros integrantes de la banda y ubicar más unidades robadas.

Robo de autos

Hasta agosto del presente año, el ministro del Interior, Carlos Malaver, indicó que la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú (Diprove – PNP) ha logrado recuperar más de 3.000 unidades robadas en todo el país.

Por su parte, el jefe de la Diprove, Crnl. PNP Jorge Chávez, detalló que, durante el 2025, su unidad ejecutaron 1.123 operativos a nivel nacional, logrando desarticular 33 bandas criminales dedicadas al robo de vehículos, e incautar 10 armas de fuego. Asimismo, agregó que se recuperaron 2640 vehículos mayores, 452 mototaxis y 228 motos lineales.