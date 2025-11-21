En pleno estado de emergencia, extorsionadores detonaron un artefacto explosivo en una vivienda y producto de la onda expansiva dañaron otras tres más y vehículos estacionados en el sector A, grupo 5 de la zona Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la zona revelan cuando un sujeto de jean y casaca blanca llega al domicilio que tiene la fachada de color verde. En segundos, deja el objeto y hace estallar la reja, ventanas y parte de la columna lateral.

Los encargados de cuidar el predio indicaron a Buenos Días Perú que, al parecer, el objetivo habría sido otro, pues la casa permanecer casi desocupada. Precisaron que solo una persona duerme allí algunas noches, pero en el momento del atentado, se encontraba cuidando a sus padres.

Además, los propietarios no viven en Lima, por lo que el lugar suele estar cerrado durante el día.

Otros atentado en la misma zona

Frente al lugar del hecho, hay una losa deportiva, donde, según la Policía Nacional del Perú (PNP), ya se han registrado por lo menos cinco detonaciones en los últimos meses.