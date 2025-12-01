Un anciano de 90 años murió tras ser atropellado por una cúster informal en la avenida Canta Callao, distrito de San Martín de Porres. La unidad de transporte fue abandonada por el chofer, quien se dio a la fuga, en un grifo a unas cuadras del accidente vehicular.
La hija de Abilio Huerta Toledo indicó a los medios que su padre salía de la iglesia de los testigos de Jehová, cuando al cruzar la vía peatonal fue impactado por la unidad de transporte
Newsletter Buenos días
Vía contaba con iluminación
Testigos del hecho señalaron que la avenida cuenta con iluminación, además, un rompemuelles para evitar que la velocidad sea rebasada. Sin embargo, esto poco importa ya que las cústers circulan por encima de lo reglamentado y hasta altas horas de la madrugada.
Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), y luego peritos de criminalística para realizar el levantamiento del cadáver.
Primeras investigaciones arrojan que la cúster iba en competencia contra otra para tener más pasajeros.
Accidentes de tránsito en Perú
El Comercio informó que, en lo que va del año, el Sistema de Denuncias Policiales registra 52.892 denuncias a conductores que manejaron en estado de ebriedad.
TE PUEDE INTERESAR
- Así amaneció Miraflores un día después de la final de la Copa Libertadores 2025
- El Comercio y Unicef lanzan videopodcast de la campaña “¡Vota por mí!” para amplificar las demandas de los escolares rumbo a Elecciones 2026
- Miraflores refuerza medidas de seguridad ante llegada de hinchas por la final de la Copa Libertadores
- EsSalud: Rebagliati realiza su primera cirugía fetal para corregir espina bífida en un bebé de 24 semanas
- Costa Verde: Municipalidad de Lima anuncia más cierres por los Juegos Bolivarianos. ¿Cuáles son?
Contenido sugerido
Contenido GEC