Un anciano de 90 años murió tras ser atropellado por una cúster informal en la avenida Canta Callao, distrito de San Martín de Porres. La unidad de transporte fue abandonada por el chofer, quien se dio a la fuga, en un grifo a unas cuadras del accidente vehicular.

La hija de Abilio Huerta Toledo indicó a los medios que su padre salía de la iglesia de los testigos de Jehová, cuando al cruzar la vía peatonal fue impactado por la unidad de transporte

Vía contaba con iluminación

Testigos del hecho señalaron que la avenida cuenta con iluminación, además, un rompemuelles para evitar que la velocidad sea rebasada. Sin embargo, esto poco importa ya que las cústers circulan por encima de lo reglamentado y hasta altas horas de la madrugada.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), y luego peritos de criminalística para realizar el levantamiento del cadáver.

Primeras investigaciones arrojan que la cúster iba en competencia contra otra para tener más pasajeros.

Accidentes de tránsito en Perú

El Comercio informó que, en lo que va del año, el Sistema de Denuncias Policiales registra 52.892 denuncias a conductores que manejaron en estado de ebriedad.