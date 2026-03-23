La delincuencia continúa acechando no solo a transportistas, también al sector educativo. Esta vez, la institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario, en el distrito de San Martín de Porres, suspendió sus clases presenciales y ahora son en modo virtual tras recibir graves amenazas de presuntos extorsionadores.

Vecinos del lugar indicaron a América Noticias que todo habría empezado cuando el colegio decidió cerrar la cochera que funcionaba en su interior.

A través de un comunicado, las autoridades encargadas del centro educativo informaron a los padres de los cientos de alumnos que la suspensión se debe estrictamente a motivos de seguridad.

PNP resguarda el colegio

El local escolar permanece bajo vigilancia policial a cargo de agentes de la comisaría Condevilla Señor y del Escuadrón de Emergencia, mientras se evalúa el nivel de riesgo para los escolares y docentes.

Asimismo, Serenazgo del distrito también se sumó a las labores de vigilancia para evitar cualquier acto de violencia en los exteriores.

Los padres expresaron su inquietud y pidieron que la vigilancia no se limite únicamente a los horarios de ingreso y salida. A través de sus representantes, señalaron que es fundamental contar con presencia policial constante para asegurar que los estudiantes regresen a clases en condiciones seguras.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres víctima o testigo de un robo o delito, llama a la Central de Emergencias de la Policía Nacional del Perú marcando el 105. Atiende las 24 horas. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.

Asimismo, puedes acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente a ley.