Resumen

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El colegio emitió un comunicado al respecto. Foto: América Noticias
El colegio emitió un comunicado al respecto. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

La delincuencia continúa acechando no solo a transportistas, también al sector educativo. Esta vez, la institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario, en el distrito de San Martín de Porres, suspendió sus clases presenciales y ahora son en modo virtual tras recibir graves amenazas de presuntos extorsionadores.

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