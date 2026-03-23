Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La delincuencia continúa acechando no solo a transportistas, también al sector educativo. Esta vez, la institución educativa Almirante Miguel Grau Seminario, en el distrito de San Martín de Porres, suspendió sus clases presenciales y ahora son en modo virtual tras recibir graves amenazas de presuntos extorsionadores.
TE PUEDE INTERESAR
- Médico venezolano se pronuncia tras golpear a veterinario: “Estaba predispuesto a la pelea porque me provoca”
- Breña: Policía desarticula una red de producción de “Tusi”, una droga de alto costo
- Costa Verde: delincuentes armados asaltan vehículo en subida Escardó y se llevan lingotes de oro
- Elecciones 2026: Reniec amplía sus horarios de atención los fines de semana para la entrega de DNI
- Balacera en peña de Independencia deja un muerto y dos heridos en plena presentación
Seguir temas