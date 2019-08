Vecinos de SMP compran cámaras de seguridad y sirenas contra la delincuencia

A fin de erradicar la delincuencia, los vecinos de las urbanizaciones Las Begonias II, Arizona II y Ampliación Chavín III del distrito de San Martín de Porres han comprado sirenas y cámaras de seguridad.

En comunicación con ‘Latina’, los vecinos denunciaron la ausencia de la Municipalidad de San Martín de Porres y de la Policía Nacional (PNP). Informaron que la delincuencia en las urbanizaciones mencionadas va en aumento y las autoridades no estarían tomando acciones.

“Nosotros los vecinos de las tres urbanizaciones nos hemos organizado para comprar sirenas y cámaras porque nos sentimos abandonados por la municipalidad y por la Policía. Los patrulleros no pasan, a veces solo una vez a la semana”, indicó uno de los vecinos.

Otro vecino del sector señaló que el robo es a cualquier hora del día y no respetan a las personas mayores, ni a menores de edad. “Estuve en la panadería a las 5:00 a.m. y dos personas se me acercaron, me revisaron todo. Traté de gritar y ellos se escaparon”, indicó Manuel Loro.

Además, comentaron que “hace un año, la Municipalidad de San Martín colocó una sirena, pero no estarían tomando las acciones adecuadas, pues no llegarían al lugar, luego de un hecho delincuencial”.

Por último, instaron la presencia de las autoridades correspondientes a fin de recibir apoyo, pues denunciaron que se sienten olvidados.