La Municipalidad de Lima clausuró en estos días 15 hostales donde se ofrecían servicios en condiciones insalubres. Agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron esta diligencia en el marco del plan de seguridad por el Día del Amor y la Amistad, conocido como Día de San Valentín, que se celebra este viernes 14 de febrero.

La comuna metropolitana clausuró la noche del miércoles seis de estos locales que funcionaban en condiciones insalubres e inseguras en el Cercado de Lima. Entre los hospedajes clausurados figuran Estrella, Las Dunas, Lima, Pettys, Renzo’s y Martín, ubicados en la avenida Alfonso Ugarte, el jirón Chancay y los pasajes Larrabure y Peñaloza.

Más de 80 agentes de Fiscalización, Sanidad, Defensa Civil y Serenazgo de Lima acompañados de 100 policías comprobaron que en los dormitorios había sábanas, almohadas, colchones rotos y manchados. Además, constataron que los cuartos no contaban con ventilación y presentaban estructuras afectadas por la humedad.

También algunos de estos locales no contaban con pozo a tierra y en otros casos el cableado eléctrico no estaba conectado de manera adecuada, lo que representa un riesgo para los clientes. Asimismo, se verificó que los extintores y rociadores de agua no funcionaban, ante un caso de emergencia.

El personal de Fiscalización de Lima inicio un proceso sancionador con la clausura temporal de los establecimientos y los multó con el 50% de una Unidad Impositiva Tributaria equivalente a S/ 2.150 y dos (UIT), es decir S/8.400.

La Municipalidad de Lima clausuró 6 hostales la noche del miércoles y otros 9 establecimiento en días anteriores. (Foto: Difusión)

-Otro cierres-

Además, durante esta semana la Municipalidad de Lima clausuró otros nueve establecimientos que no contaban con mobiliario adecuado para atender al público. Estos estaban ubicados en los jirones Callao, Ica, Caylloma, Huancavelica, Rufino Torrico y la avenida Emancipación a escasas cuadras de la Plaza Mayor.

Dichos locales no cumplieron con mantener los ambientes debidamente ventilados, y tampoco contaban con el mobiliario adecuado para atender al público. Por este motivo, se les sancionó con el 50% de una UIT (S/ 2,150).

El municipio informó que en el hotel Estrella, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Alfonso Ugarte, se rescató a una menor de edad junto a varias mujeres que serían víctimas del delito de trata de personas. Todas estas personas fueron trasladadas por la Policía a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes.