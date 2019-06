Secuestros en Lima aumentaron este año: modalidad y recomendaciones de la PNP

Camila Fernández estaba a menos de 5 minutos de su casa cuando, en un semáforo cerca del centro comercial Molicentro (La Molina), tres delincuentes armados interceptaron la camioneta Audi que manejaba, subieron al vehículo y la secuestraron.



La llamada de auxilio que minutos después hizo a su padre, Mario Fernández, desencadenó una persecución casi cinematográfica por varias cuadras de la avenida Raúl Ferrero en la que el hombre de 55 años pudo rescatar a su hija. En su valerosa acción, no intervino la policía, pero sí apoyó un sereno distrital. Pese a que hubo una balacera, nadie resultó herido.

— Aumentan los secuestros en Lima—

De enero a la fecha, se han reportado dos secuestros solo en Lima, informó a El Comercio el jefe la División de Investigación de Secuestros de la Policía, coronel PNP Nicasio Zapata. El primero se registró en abril, cuando una banda de cinco delincuentes venezolanos mantuvo cautivo por más de 12 horas a un joven empresario Erik Rodolfo Salva Plácido en el distrito de San Martín de Porres.

Un mes después, en el mismo distrito, fue secuestrado Santos Quisquiche Aguilar, ex alcalde del distrito cajamarquino de Oxamarca, por una banda de peruanos. En ambos casos, personal especializado de la PNP logró liberarlos a salvo.

Si bien la cifra parece menor comparada con la incidencia de otros delitos, representa un incremento significativo porque durante el 2017 y 2018 no hubo secuestros en la capital. No obstante, el coronel Zapata precisa que estos dos casos son "secuestros típicos" y difieren de los llamados "secuestros al paso", de los cuales van 40 denuncias en lo que va del año (durante el 2018 fueron 89).

En mayo de este año, en San Martín de Porres, fue secuestrado Santos Quisquiche Aguilar, ex alcalde del distrito cajamarquino de Oxamarca (Foto: GEC).

“En un secuestro típico hay un seguimiento previo, levante, traslado, cautiverio, negociación y liberación. Cuando es ‘al paso’, no hay nada esto, pero sí los privan de la libertad por unas horas con la finalidad de robar claves de tarjetas bancarias y de vaciar cuentas”, detalló.

El caso de La Molina se trataría de un caso “al paso” porque la finalidad de los ladrones, aparentemente ciudadanos venezolanos, era robar. "El padre ha confirmado que no le pidieron rescate. Al ver que no le encontraban dinero a la hija, lo llamaron", detalló.

De acuerdo al coronel Zapata, el aumento de secuestros típicos solo aplica para Lima. Si bien no hubo ninguno en la capital, el año pasado sí se registraron 12 casos en Puerto Inca, Tingo María y Pucallpa. De estos casos, 80% han sido resueltos.

—Recomendaciones de la PNP para prevenir un secuestro—



- Identifique en la medida de lo posible a los presuntos sospechosos. Y comunique usted la presencia de extraños, a la dependencia policial de la jurisdicción. La central telefónica de la PNP es 105 y el número de la División de Investigación de Secuestros es 424-95-24.



- Evite portar diversas tarjetas de crédito de cajeros automáticos o documentos relacionados a operaciones bancarias.



- No comente en lugares públicos hechos o actividades relacionadas con su hogar, familia, trabajo o negocio.



- No anuncie o evidencie la salida de su hogar (ir de paseo, al cine, reuniones, etc.). Hágalo de manera discreta.



- Instruya a sus familiares para que en el colegio, reuniones u otro lugar, no hagan comentarios de su entorno familiar, así como de sus actividades comerciales y/o empresariales.



- No proporcione información a encuestadores u otras personas desconocidas que visiten su hogar, ni permita que los niños responsa a las preguntas de éstos.



- Restrinja información a los empleados del hogar.



- Evite colocar en la puerta de su dominio escritos, rótulos o placas que lo identifiquen con su actividad profesional y empresarial.



- Coloque un buen alumbrado en puntos estratégicos de su vivienda.



- No abra la puerta sin verificar la identidad de la persona que llama.



- No permita el ingreso a personal de los diferentes servicios públicos, sino ha solicitado su presencia.



- Anote las características de toda persona o vehículo extraño y sospechoso que merodeen por su domicilio. Observe desde una ventana el panorama general de la calle a fin de detectar sospechosos.



- En la calle, trate de estar alerta para neutralizar cualquier acción contraria y adopte las medidas de seguridad al verificar que lo están siguiendo.



- No concurra solo (a) a realizar operaciones en cajeros automáticos, principalmente entre las 18:00 y 23:00 horas.



- Utilice una señal identificadora, para que al llegar a su domicilio, lo reconozcan sus familiares; esta pude ser: un silbido, toque especial de bocina de carro, una llamada telefónica previa, etc.



- Coordine mecanismos de seguridad con los vigilantes de su residencia o del lugar donde vive; principalmente cuando llega acompañado de varones que no son conocidos.



- Observe la calle antes de salir de un recinto cerrado y compruebe que nadie lo vigile o siga.



- Cuando conduzca un vehículo, evite interceptaciones de vehículos, gane libertad de maniobras y conduzca a la defensiva, manténgase alerta en los estacionamientos, si nota algo sospechoso, en forma rápida salga del lugar, si su vehículo es seguido por otros, diríjase a la unidad policial más cercana. Evite la rutina, utilice distintas rutas para su desplazamiento.



- Establecer mecanismos de seguridad con sus familiares, cuando usted llegue acompañado de extraños.



- No permita que el taxista se desvíe de la ruta que usted le indico al contratar sus servicios, si insiste de manera sospechosa en su propósito, trate de llamar la atención en presencia de público.



- Evite los signos exteriores de riqueza (joyas), principalmente cuando se desplace solo (a), en horas de la noche.



- Después de realizar alguna operación bancaria en cajeros automáticos, evite tomar el taxi que se ofrece insistentemente por un precio inferior al que normalmente usted paga hasta el lugar donde se dirige.



- No aborde vehículos de servicio público (combi o colectivos), que se encuentren ocupado sólo por varones o que hayan pocos pasajeros (principalmente en horas de la noche).



- No camine por calles de poco tránsito.



- Realice investigación básica de los trabajadores del hogar.

- En caso de ser víctima de secuestro, la principal recomendación es no poner resistencia y fijarse las características de los raptores (cortes, cicatrices, tatuajes, etc). A la familia se pide serenidad para seguir las indicaciones del personal especializado en negociación.

