Continuando con el recorrido del Señor de los Milagros todo el mes de octubre, esta vez la imagen del Cristo Moreno se movilizará por las calles del primer puerto luego de 22 años. Para esta ocasión, el Gobierno Regional del Callao desplegará un operativo de seguridad para resguardar a todos los fieles.

El vocero de la municipalidad, Omar Chávez, contó a TV Perú detalles de las medidas que se implementarán este domingo 26 de octubre ante la llegada del Cristo de Pachacamilla.

Afirmó que son 1.500 agentes de Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y particulares. También, se tiene previsto varias cámaras de seguridad que garantizarán todo el traslado y estarán atentas a cualquier incidencia que pueda ocurrir durante la procesión.

Atención médica en procesión

“Vamos a contar en ese momento con seis ambulancias, así también como el apoyo de las cuatro compañías de bomberos aquí en el Callao”, indicó. Sumado a esto, 15 carpas médicas equipadas con personal de enfermería, médicos y especialistas para atender cualquier eventualidad.

Sobre el tránsito vehicular, Chávez indicó que ya se coordinó con la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) y el área de Transportes para establecer vías alternas desde las primeras horas del domingo. “Todos los vehículos que salen por La Marina serán desviados para la avenida Colonial. Y los que van por Sáenz Peña por una vía alterna, que es la avenida Miguel Grau”, indicó.

¿Qué hermandades resguardarán al Señor de los Milagros?

El paso del Señor de los Milagros contará con la participación de hermandades como las del Señor del Mar, Virgen del Carmen, San Judas Tadeo, Consuelo y Milagros, además de instituciones locales como Sunat, colegios, comercios y centros comerciales.

Recorrido en el Callao del Señor de los Milagros

La imagen del Cristo Moreno partirá a las 6:00 a. m. desde el Santuario de las Nazarenas en Lima, a bordo del Nazareno Móvil. Pasará por las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar Benavides (ex Colonial) y Tingo María, del Cercado de Lima; Mariano Cornejo, Universitaria y la Marina, pasando por Pueblo Libre y San Miguel, hasta ingresar al Callao.

Unas horas después, a las 10:00 a. m., la imagen ingresará al cruce de la avenida La Marina con Insurgentes, donde descenderá del vehículo y comenzará la procesión a pie. El trayecto comprende la avenida Guardia Chalaca hasta Sáenz Peña, y finalmente la avenida República de Panamá. La misa central se celebrará a las 2:00 p. m.