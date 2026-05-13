La Municipalidad de Santiago de Surco presentó 150 pistolas de electrochoque y cámaras corporales destinadas al personal de serenazgo. Las labores de vigilancia iniciarán con un grupo de 20 agentes dotados con estos equipos.

Los dispositivos emiten pulsos eléctricos que interfieren con las señales neuromusculares del individuo. Esta descarga inmoviliza al sujeto de forma temporal y permite su intervención inmediata sin causar daños mortales. Cada unidad incluye una cámara corporal que registra audio e imágenes desde el momento del desenfunde.

🚨⚡ ¡Surco marca un hito importante en seguridad ciudadana!

Se presentaron 150 pistolas de electrochoque TASER 10, convirtiendo al distrito en el primero del país en incorporar este tipo de tecnología no letal para Serenazgo. 1/2 pic.twitter.com/ECEOkkd8Ih — Municipalidad de Santiago de Surco (@munisurco1) May 12, 2026

El sistema transmite la información en tiempo real a la central de monitoreo municipal. Esta tecnología documenta las intervenciones y garantiza la transparencia en el ejercicio de las funciones del personal. Las grabaciones sirven como prueba ante posibles incidencias delictivas o quejas sobre el uso de la fuerza.

Un grupo de 40 serenos completó la capacitación especializada en el Centro de Capacitación Municipal. La instrucción incluyó prácticas en polígonos de tiro, entrenamientos de campo y el uso de simuladores de realidad virtual. El municipio proyecta equipar la totalidad de sus 109 patrullas en un plazo de 30 días con las 130 unidades restantes.

Municipalidad de Surco presenta lote para equipar a serenos con pistolas de electrochoque y cámaras corporales. (Foto: Municipalidad de Surco)

La medida cumple con la Ley 32312, norma que autoriza el uso de medios de defensa para el servicio de serenazgo. El alcalde Bruce impulsó esta iniciativa legislativa tras el fallecimiento del sereno Luis Manrique durante un forcejeo con un delincuente armado. El equipamiento busca proteger la integridad física de los agentes ante situaciones de riesgo.