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Municipalidad de Surco presenta lote para equipar a serenos con pistolas de electrochoque y cámaras corporales. (Foto: Municipalidad de Surco)
Municipalidad de Surco presenta lote para equipar a serenos con pistolas de electrochoque y cámaras corporales. (Foto: Municipalidad de Surco)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Santiago de Surco presentó 150 pistolas de electrochoque y cámaras corporales destinadas al personal de serenazgo. Las labores de vigilancia iniciarán con un grupo de 20 agentes dotados con estos equipos.

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