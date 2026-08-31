Por Redacción EC

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, acompañado de autoridades y representantes de las fuerzas del orden, llegó a Trujillo para coordinar las acciones de seguridad tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un joven empresario el pasado fin de semana, con el objetivo de continuar y reforzar las acciones del Estado frente a la inseguridad y criminalidad.

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