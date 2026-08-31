El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, acompañado de autoridades y representantes de las fuerzas del orden, llegó a Trujillo para coordinar las acciones de seguridad tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro de un joven empresario el pasado fin de semana, con el objetivo de continuar y reforzar las acciones del Estado frente a la inseguridad y criminalidad.

Durante su permanencia en Trujillo, el titular de Defensa sostendrá reuniones de coordinación con las autoridades locales y responsables de seguridad para evaluar las medidas que permitan enfrentar la criminalidad y fortalecer las operaciones contra las organizaciones delictivas.

El titular del sector acudió a la Tercera Macro Región Policial La Libertad, donde el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, le dio cuenta de las acciones desplegadas por la institución policial.

Luis Galarreta, presidente de la PCM, indicó en conferencia de prensa que la respuesta del Estado debe ser más intensa presionando a organizaciones criminales, además, y anunció que las fuerzas de seguridad continuarán sus intervenciones en la región.

Galarreta planteó que el servicio de inteligencia necesita herramientas legales que permitan identificar y neutralizar a las bandas antes de que ejecuten.

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Por su parte el El Gobierno Regional de La Libertad pidió la inmediata presencia de la presidenta Keiko Fujimori y del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para disponer “acciones absolutas” contra las organizaciones criminales.

“Esto es intolerable. La Libertad exige seguridad para sus ciudadanos”, señaló la institución. Cabe mencionar que la entidad invirtió más de 100 millones de soles para fortalecer a la Policía Nacional (PNP).

¿Quién es el empresario secuestrado?

Jens Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, es natural de Chillia, Pataz. Esta vinculado a la empresa Consorcio Minero JyJ E.I.R.L. con dirección oficial en la ciudad de Tarma, en Junín.

También aparece como dueño de la empresa minera Matwork, fundada en el 2013 y que fue investigada por la PNP por lavado de oro.

Mientras que las cuatro víctimas que lo acompañaban fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.