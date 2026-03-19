Debido al continuo y brutal ataque a las empresas de transporte a manos de extorsionadores, la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Villa El Salvador, ha empezado a escoltar a las unidades vehiculares al momento de realizar sus recorridos diarios.

Hasta el momento son 30 agentes del orden habilitados para reforzar la seguridad y se espera que hayan otros 30 vehículos que se sumen a esta labor contra la inseguridad ciudadana.

El jefe de la Región Policial Lima, general Jorge Castillo, precisó que la empresa es vigilada por agentes de la Policía Nacional y que las unidades son escoltadas por personal del Grupo Halcones.

Además, el alto mando sostuvo que al interior de los buses viaja personal uniformado y agentes de inteligencia vestidos de civil, para proteger a los ciudadanos que también resultan afectados por las acciones de las bandas criminales.

La empresa Santa Catalina retoma labores progresivamente en la ruta Vía El Salvador al mercado IMA con escolta policial por jurisdicciones. Plan 'Pasajero Seguro' incluye policías a bordo y motorizados en relevos desde Dipol Sur 2 hasta Cercado de Lima, tras atentado a conductor. Solo 30 agentes habilitados inicialmente.