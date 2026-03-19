Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Debido al continuo y brutal ataque a las empresas de transporte a manos de extorsionadores, la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Villa El Salvador, ha empezado a escoltar a las unidades vehiculares al momento de realizar sus recorridos diarios.
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