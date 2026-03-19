Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Municipalidad de Villa El Salvador viene trabajando de forma conjunta con la PNP. Foto: América Noticias
La Municipalidad de Villa El Salvador viene trabajando de forma conjunta con la PNP. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Debido al continuo y brutal ataque a las empresas de transporte a manos de extorsionadores, la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito de Villa El Salvador, ha empezado a escoltar a las unidades vehiculares al momento de realizar sus recorridos diarios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.