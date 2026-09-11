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Resumen

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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que intervendrá la avenida Javier Prado para regular el tránsito y fiscalizar el transporte informal. Estas acciones comprenden aproximadamente 8 kilómetros de la vía, desde La Molina hasta La Positiva–Francisco Masías. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado especialmente la atención.

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