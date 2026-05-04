Seis ciudadanos peruanos retornarán la tarde de este lunes 4 de mayo al país procedentes de Rusia, luego de haber sido presuntamente engañados con ofertas laborales que los terminaron llevando a una zona de conflicto vinculada a la guerra con Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

El abogado Percy Salinas, representante legal de las familias, señaló que los connacionales arribarán a Lima alrededor de las 3:00 p.m. en un vuelo comercial desde Estambul, Turquía. Añadió que su estado de salud es delicado, con cuadros de deshidratación severa, por lo que serán trasladados a un centro médico apenas lleguen al país.

“Están desnutridos, han bajado de peso y psicológicamente están afectados” , indicó el letrado, quien adelantó que los peruanos brindarán declaraciones públicas en los próximos días, una vez que se recuperen, para detallar las circunstancias en las que fueron llevados a territorio ruso.

A través de un comunicado, la Cancillería precisó que en total serán 18 los peruanos que retornarán al país en las próximas dos semanas, mientras que otros dos connacionales aún permanecen a la espera de concretar su regreso.

El caso se produce en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde ciudadanos extranjeros han sido captados mediante ofertas laborales engañosas para ser trasladados a zonas de riesgo.