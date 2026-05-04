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Peruanos engañados con ofertas laborales regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)
Peruanos engañados con ofertas laborales regresan desde Rusia en estado delicado. (Foto: Captura de YT/RPP)
Por Redacción EC

Seis ciudadanos peruanos retornarán la tarde de este lunes 4 de mayo al país procedentes de Rusia, luego de haber sido presuntamente engañados con ofertas laborales que los terminaron llevando a una zona de conflicto vinculada a la guerra con Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

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