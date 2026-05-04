Seis ciudadanos peruanos retornarán la tarde de este lunes 4 de mayo al país procedentes de Rusia, luego de haber sido presuntamente engañados con ofertas laborales que los terminaron llevando a una zona de conflicto vinculada a la guerra con Ucrania, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
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El abogado Percy Salinas, representante legal de las familias, señaló que los connacionales arribarán a Lima alrededor de las 3:00 p.m. en un vuelo comercial desde Estambul, Turquía. Añadió que su estado de salud es delicado, con cuadros de deshidratación severa, por lo que serán trasladados a un centro médico apenas lleguen al país.
“Están desnutridos, han bajado de peso y psicológicamente están afectados”, indicó el letrado, quien adelantó que los peruanos brindarán declaraciones públicas en los próximos días, una vez que se recuperen, para detallar las circunstancias en las que fueron llevados a territorio ruso.
A través de un comunicado, la Cancillería precisó que en total serán 18 los peruanos que retornarán al país en las próximas dos semanas, mientras que otros dos connacionales aún permanecen a la espera de concretar su regreso.
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El caso se produce en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde ciudadanos extranjeros han sido captados mediante ofertas laborales engañosas para ser trasladados a zonas de riesgo.