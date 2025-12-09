A través del Aviso N°440, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), activó una alerta roja por las altas temperaturas que alcanzarán los 38 grados centígrados en 19 regiones del país.
El Senamhi, además, indicó que este fenómeno estará acompañado por un aumento de la radiación ultravioleta.
Newsletter Buenos días
La institución encargada de monitorear el clima precisó que, entre el 10 y 12 de diciembre, se registrará un incremento de la temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad”, en la sierra peruana.
“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde”, recalca el aviso del Senamhi.
¿Cuáles son las regiones con la alerta roja?
La alerta roja abarca las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.
TE PUEDE INTERESAR
- San Juan de Lurigancho: combi informal choca contra poste y deja diez heridos
- La Victoria: Multitud aprovecha feriado largo para adelantar compras navideñas en Gamarra | FOTOS
- Puente Piedra: incendio de gran magnitud arrasa almacén de plásticos
- Ucayali: comunidades denuncian asesinatos y anuncian bloqueo del Urubamba ante abandono estatal
- MTC informa nuevas disposiciones en uso de cascos y chalecos de motociclistas
Contenido sugerido
Contenido GEC