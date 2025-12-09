Entre el 10 y 12 de diciembre, se registrará un incremento de la temperatura diurna. Foto: Andina
Redacción EC
A través del Aviso N°440, el , activó una alerta roja por las altas temperaturas que alcanzarán los 38 grados centígrados en 19 regiones del país.

El Senamhi, además, indicó que este fenómeno estará acompañado por un aumento de la radiación ultravioleta.

La institución encargada de monitorear el clima precisó que, entre el 10 y 12 de diciembre, se registrará un incremento de la temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad”, en la sierra peruana.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde”, recalca el aviso del Senamhi.

¿Cuáles son las regiones con la alerta roja?

La alerta roja abarca las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

