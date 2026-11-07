El Senamhi mantiene una alerta roja en Piura y Tumbes por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, en un escenario asociado al Fenómeno El Niño. Foto: Andina/ referencial.
El Senamhi mantiene una alerta roja en Piura y Tumbes por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, en un escenario asociado al Fenómeno El Niño. Foto: Andina/ referencial.
Por Redacción EC

Según el reporte técnico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), advirtió precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura.

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