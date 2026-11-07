Según el reporte técnico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), advirtió precipitaciones de fuerte a extrema intensidad, principalmente en Tumbes, y de moderada a fuerte intensidad en la costa interior de Piura.

El organismo alertó sobre este fenómeno a través del aviso N° 462 emitido el 7 de noviembre y que tendrá nivel rojo del 9 al 11 del mes.

COEN-SENAMHI

La institución pronostica lluvias de ligera a fuerte intensidad en la sierra.

“Se prevén acumulados de lluvia próximos a 100mm/día en la costa norte, entre 8 y 30 mm/día en la sierra norte, entre 6 y 17 mm/día en la sierra centro y valores por encima de los 2800 m s.n.m. de la sierra norte”, detalló.

“Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h. Además, se contempla lluvia ligera en la costa debido al traslado de humedad desde las zonas altoandinas”, puntualizó.

Nuevamente Tumbes termina inundado por las intensas lluvias al norte del país. (Latina Noticias)

Las autoridades competentes han enfatizado la necesidad de actuar con prontitud para salvaguardar la integridad de los vecinos y evitar daños materiales a la infraestructura urbana y agrícola.

¿Qué hacer ante un aniego?

Desconecta la llave general: Dirígete al tablero eléctrico y corta la energía de inmediato. No toques interruptores ni tomacorrientes si ya hay humedad en la zona. Usa calzado aislado: Camina únicamente con botas de goma o calzado de suela gruesa. Evita a toda costa andar descalzo o con sandalias en áreas anegadas. Desconecta artefactos con precaución: Si los electrodomésticos aún no están en contacto con el agua y puedes hacerlo de manera segura, desenchúfalos y muévelos a zonas elevadas. Cierra la llave de gas: Apaga los balones de gas o cierra la válvula del servicio de gas natural para evitar fugas secundarias.

VIDEO RECOMENDADO