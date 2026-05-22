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Fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento afectarán la selva peruana, según Senamhi. (Foto: Andina)
Fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento afectarán la selva peruana, según Senamhi. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la velocidad del viento en la selva peruana continuará hasta el sábado 23 de mayo debido al ingreso del segundo friaje del año. Según el organismo, este fenómeno ocasionará vientos de moderada a fuerte intensidad, además de un descenso significativo de las temperaturas en distintas regiones del país.

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