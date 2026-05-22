Estas son las regiones afectadas por los fuertes vientos
El Senamhi precisó que la alerta comprende nueve departamentos y 33 provincias del país.
Entre las regiones afectadas figuran Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.
En Loreto, las provincias bajo alerta son Maynas, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Datem del Marañón y Putumayo. En tanto, en San Martín se verán afectadas provincias como Moyobamba, Bellavista, Lamas, Tocache y Mariscal Cáceres.
También se prevén fuertes vientos en zonas de Junín, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles emergencias.
Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a los gobiernos regionales y locales a realizar inspecciones de seguridad en viviendas e infraestructuras vulnerables. Además, recomendó a la población asegurar techos, reforzar ventanas y mantenerse alejados de estructuras inestables, cables eléctricos y objetos punzocortantes que puedan representar un peligro durante los vientos intensos.
Aviso meteorológico de Senamhi sobre mapa de temperaturas con zonas amarillas y naranjas de intensidad moderada a fuerte. Se esperan hasta 36°C cerca de Narca y Cañeta, 30-33°C en Lima Metropolitana superando 32°C en norte (Carabayllo, Puente Piedra) y este (Ate, La Molina). Sensación térmica hasta 35°C por humedad.