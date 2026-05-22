El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la velocidad del viento en la selva peruana continuará hasta el sábado 23 de mayo debido al ingreso del segundo friaje del año. Según el organismo, este fenómeno ocasionará vientos de moderada a fuerte intensidad, además de un descenso significativo de las temperaturas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las ráfagas de viento podrían superar los 55 km/h en algunas zonas de la selva.

Asimismo, para el viernes 22 de mayo se esperan velocidades mayores a 35 km/h en la selva norte, cerca de 40 km/h en la selva central y valores por encima de los 45 km/h en la selva sur.

El evento climático está asociado al segundo friaje del año, fenómeno que suele provocar cambios bruscos de temperatura y condiciones climáticas adversas en la Amazonía peruana.

Estas son las regiones afectadas por los fuertes vientos

El Senamhi precisó que la alerta comprende nueve departamentos y 33 provincias del país.

Entre las regiones afectadas figuran Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

En Loreto, las provincias bajo alerta son Maynas, Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Datem del Marañón y Putumayo. En tanto, en San Martín se verán afectadas provincias como Moyobamba, Bellavista, Lamas, Tocache y Mariscal Cáceres.

También se prevén fuertes vientos en zonas de Junín, Huánuco, Madre de Dios y Ucayali, donde las autoridades mantienen vigilancia ante posibles emergencias.

Avisos meteorológicos advierten ráfagas que podrían superar los 45 km/h en varias regiones del país. (Foto: Andina)

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a los gobiernos regionales y locales a realizar inspecciones de seguridad en viviendas e infraestructuras vulnerables. Además, recomendó a la población asegurar techos, reforzar ventanas y mantenerse alejados de estructuras inestables, cables eléctricos y objetos punzocortantes que puedan representar un peligro durante los vientos intensos.