El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por la ocurrencia de precipitaciones de “moderada a fuerte intensidad” en Lima y en otras 12 regiones del país. El aviso, publicado en su página web, precisa que este fenómeno se extenderá hasta el jueves 4 de septiembre, a las 23:59 horas.

Según el organismo, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora. Además, se espera la presencia de granizo en zonas situadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar y la caída de nieve en localidades ubicadas por encima de los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur.

Las regiones comprendidas en esta alerta son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Puno y San Martín. En el caso de Lima, las provincias afectadas son Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, donde se recomienda tomar previsiones frente a posibles impactos en la población y actividades cotidianas.

Estas condiciones climatológicas se presentan a pocas semanas del inicio de la primavera, previsto para el 23 de septiembre. No obstante, las temperaturas continuarán siendo bajas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.