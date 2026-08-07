Alerta roja por ola de calor: Senamhi advierte altas temperaturas en Lima y 16 regiones. Foto: Andina
Alerta roja por ola de calor: Senamhi advierte altas temperaturas en Lima y 16 regiones. Foto: Andina
Por Redacción EC

La ola de calor continúa extendiéndose por el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja en 17 regiones debido a un incremento de las temperaturas que podría alcanzar una intensidad de moderada a extrema.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.