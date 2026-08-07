La ola de calor continúa extendiéndose por el país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta roja en 17 regiones debido a un incremento de las temperaturas que podría alcanzar una intensidad de moderada a extrema.

Entre las zonas incluidas en la advertencia se encuentran Lima y Callao, donde las condiciones cálidas vienen prolongándose pese a encontrarnos en pleno invierno.

El organismo meteorológico también advirtió sobre otros factores que acompañarán este episodio, como el aumento de la radiación ultravioleta y fuertes ráfagas de viento durante determinados momentos del día.

Senamhi pronosticó que continuarán las altas temperaturas hasta el lunes 10 de agosto. En su aviso alerta que se espera un calor extremo, en especial en localidades de la costa norte. Foto: Senamhi

¿Cuándo empieza y hasta cuándo estará vigente la alerta roja?

De acuerdo a la página web oficial del Senamhi, la alerta roja estará vigente desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de agosto.

Las 17 regiones comprendidas en el aviso son:

Áncash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Callao

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Moquegua

Pasco

Piura

Tacna

Tumbes

Durante este periodo se espera un incremento de las temperaturas en diferentes sectores de la costa y sierra del país.

PUEDES VER: Clima en Perú EN VIVO: pronósticos del tiempo según Senamhi, miércoles 5 de agosto

Senamhi advierte radiación UV y ráfagas de viento

Además del incremento de las temperaturas, el Senamhi señaló que se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía.

Esta condición favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), por lo que la población deberá tener especial cuidado durante las horas de mayor exposición al sol.

Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las tardes.

📣🌡️#Aviso #Senamhi #Minam Del 8 al 10 de agosto, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y en la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, aumento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Lima y Callao acumulan más de 90 noches cálidas

La situación resulta especialmente llamativa en Lima y Callao debido a la persistencia de las condiciones cálidas durante las noches.

Ambas jurisdicciones acumulan más de 90 noches cálidas, un comportamiento que se mantiene pese a la estación de invierno.

De acuerdo con la información proporcionada, estas condiciones están relacionadas con la presencia del Fenómeno El Niño Costero frente al litoral peruano.

Según las estimaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), este evento podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.

PUEDES VER: Esta es la razón de los fuertes vientos registrados en zonas de Lima y Callao

¿Qué temperaturas se esperan el sábado 8 de agosto?

Para el sábado 8 de agosto, el Senamhi pronostica temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C en la costa norte.

En la costa centro, donde se encuentra Lima, los valores máximos estarán entre 24 °C y 30 °C, mientras que en la costa sur se esperan temperaturas de entre 23 °C y 34 °C.

En la sierra norte, los registros máximos oscilarán entre 18 °C y 32 °C, y en la sierra centro estarán entre 17 °C y 29 °C.

Senamhi alerta por nueva ola de calor en Lima Metropolitana que podría durar hasta el 12 de marzo. (Foto: Andina)

¿Qué temperaturas habrá el domingo 9 de agosto?

Para el domingo 9 de agosto, la costa norte volverá a registrar temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C.

En la costa centro se esperan valores de entre 24 °C y 28 °C, mientras que en la costa sur las temperaturas máximas estarán entre 23 °C y 34 °C.

En la sierra norte se prevén temperaturas de entre 18 °C y 31 °C y en la sierra centro los registros estarán entre 18 °C y 28 °C.

PUEDES VER: ¿Hasta cuándo se seguirán registrando vientos de hasta los 35 km/h, según Senamhi?

¿Cómo estará el lunes 10 de agosto?

El lunes 10 de agosto, último día contemplado en la alerta roja, la costa norte mantendrá temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C.

En la costa central se esperan valores de entre 24 °C y 27 °C, mientras que en la costa sur las temperaturas máximas oscilarán entre 22 °C y 34 °C.

En la sierra norte se estiman registros de entre 18 °C y 32 °C; en la sierra central, de entre 17 °C y 29 °C; y en la sierra sur, de entre 14 °C y 27 °C.

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