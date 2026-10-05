El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por un periodo de altas temperaturas diurnas en la selva peruana, con condiciones que se mantendrán hasta el martes 6 de octubre. El aviso contempla temperaturas de hasta 38 °C, un incremento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 55 km/h.

El aviso meteorológico N.º 397 comprende ocho regiones del país y se mantiene vigente durante los días posteriores a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Además, se prevé una reducida presencia de nubes durante el día, situación que favorecerá una mayor exposición a la radiación solar.

Hasta 38 °C y radiación UV extrema: Senamhi alerta a 8 regiones del Perú. Foto: Senamhi

De acuerdo con el pronóstico del Senamhi, las temperaturas más elevadas se concentrarán en la selva norte, donde los valores máximos oscilarán entre 31 °C y 38 °C. En la selva centro se esperan registros de entre 22 °C y 36 °C, mientras que en la selva sur los termómetros podrían alcanzar valores cercanos a los 36 °C.

Las regiones comprendidas en el aviso meteorológico son Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

A las altas temperaturas se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 55 km/h, principalmente durante las tardes. Estas condiciones podrían generar efectos asociados al incremento del viento en las zonas comprendidas dentro del pronóstico.

Radiación ultravioleta aumentará por escasa nubosidad

Otro de los factores advertidos por el organismo meteorológico es el incremento de la radiación ultravioleta. La reducida cobertura nubosa prevista durante las horas diurnas permitirá una mayor presencia de radiación solar.

Por ello, Senamhi recomienda tomar precauciones durante las actividades al aire libre, especialmente en los periodos de mayor exposición al sol. Las condiciones previstas se mantendrán hasta el martes 6 de octubre.

Indeci recomienda protegerse del calor y la radiación UV

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda reducir la exposición directa a los rayos solares y mantener una adecuada hidratación. Entre sus principales indicaciones se encuentra utilizar protector solar, sombreros de ala ancha y lentes con filtro ultravioleta.

Hasta 38 °C y radiación UV extrema: Senamhi alerta a 8 regiones del Perú. Foto: Senamhi

También aconseja beber abundante líquido y evitar permanecer expuesto directamente al sol. En viviendas y centros de trabajo, se recomienda mantener una adecuada ventilación, mientras que utilizar ropa de colores claros puede ayudar a enfrentar las elevadas temperaturas.

A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Indeci mantiene el monitoreo de las regiones comprendidas en el aviso y coordina con las autoridades locales y regionales ante los posibles efectos de las condiciones meteorológicas previstas.

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