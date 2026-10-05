Hasta 38 °C y radiación UV extrema: Senamhi alerta a 8 regiones del Perú. Foto: Senamhi
Hasta 38 °C y radiación UV extrema: Senamhi alerta a 8 regiones del Perú. Foto: Senamhi
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta por un periodo de altas temperaturas diurnas en la selva peruana, con condiciones que se mantendrán hasta el martes 6 de octubre. El aviso contempla temperaturas de hasta 38 °C, un incremento de la radiación ultravioleta y ráfagas de viento que podrían aproximarse a los 55 km/h.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.