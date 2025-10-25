Lima y regiones del sur registrarán picos de temperatura. (Foto: Andina)
Lima y regiones del sur registrarán picos de temperatura. (Foto: Andina)
El (Senamhi) emitió una alerta naranja por el incremento de las s “de moderada a fuerte intensidad” que afectará a Lima y otras 16 regiones del país durante los próximos días.

A través de un comunicado publicado en su página web oficial, la entidad advirtió que este episodio de calor estará acompañado por un aumento de la radiación ultravioleta (UV), lo que incrementa el riesgo de daño en la piel y los ojos si no se toman medidas de protección adecuadas.

Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, indicó el Senamhi.

La alerta naranja estará vigente hasta el sábado 25 de octubre a las 23:59 horas, y comprende las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

Según el pronóstico del organismo, para el sábado 25 de octubre se registrarán máximas entre 24 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 23 °C y 30 °C en la sierra centro y entre 21 °C y 30 °C en la sierra sur. En tanto, en la costa sur, los valores oscilarán entre 22 °C y 33 °C, niveles poco habituales para la época.

El Senamhi recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar bloqueador solar, sombreros y lentes oscuros, y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

