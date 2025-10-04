El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por la presencia de vientos de moderada a fuerte intensidad en Lima y otras nueve regiones costeras del país. Según el organismo, las ráfagas podrían alcanzar hasta 38 kilómetros por hora, principalmente en zonas abiertas y cercanas al litoral.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal” , precisó el Senamhi en un comunicado publicado en su página web oficial.

Senamhi advierte ráfagas de hasta 38 km/h y emite alerta naranja en Lima y regiones del norte y sur. (Foto: Andina)

El aviso meteorológico abarca los departamentos de Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, donde se recomienda a las autoridades locales y a la población tomar precauciones ante posibles afectaciones en vías y estructuras ligeras.

Además de los fuertes vientos, el Senamhi informó que se presentará cobertura nubosa acompañada de lloviznas, niebla y neblina, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad en carreteras costeras y afectar el tránsito vehicular.

Senamhi alerta sobre vientos fuertes y posible reducción de visibilidad en Lima y otras regiones. (Foto: GEC)

La alerta naranja estará vigente desde este sábado hasta el lunes 6 de octubre a las 23:59 horas, según el reporte oficial.

Friaje en la selva

De manera paralela, el Senamhi anunció el ingreso del vigesimotercer friaje del año en la selva peruana, fenómeno que se iniciará la mañana del martes 7 de octubre y se prolongará hasta el jueves 9.

La masa de aire frío avanzará desde la selva sur hacia la selva central y norte, generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y persistente cobertura nubosa.

El organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas frente a las condiciones meteorológicas adversas.