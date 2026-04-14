Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas en más de diez regiones del Perú.
Senamhi emite alerta naranja por lluvias intensas en más de diez regiones del Perú.
Por Redacción EC

El Senamhi emitió una alerta naranja en más de diez regiones del país ante la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, un fenómeno que podría generar diversas afectaciones en varias zonas del territorio nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.