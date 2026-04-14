El Senamhi emitió una alerta naranja en más de diez regiones del país ante la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, un fenómeno que podría generar diversas afectaciones en varias zonas del territorio nacional.

Según el aviso meteorológico, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas altoandinas, la posible presencia de nieve y granizo, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.

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Las regiones Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali están en alerta naranja del Senamhi. La alerta va del 15 al 17 de abril.

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El organismo indicó que este tipo de eventos podría ocasionar el incremento del caudal de ríos, así como la activación de quebradas, deslizamientos y huaicos, especialmente en áreas vulnerables.

Para el miércoles 15 de abril, el Senamhi advirtió acumulados de lluvia cercanos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de los 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 55 mm/día en la selva sur

El jueves 16 de abril habría acumulados de lluvia cercanos a los 55 mm/día en la selva norte, alrededor de los 60 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 75 mm/día en la selva sur.

¡Prepárate! El Senamhi lanza alerta naranja por mal tiempo en estas 12 regiones del Perú. (Fuente: iStock)

Finalmente, el 17 de abril, podría haber acumulados de lluvia cercanos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de los 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 55 mm/día en la selva sur.

Cabe resaltar que la alerta naranja del Senamhi forma parte del monitoreo constante de las condiciones climáticas en el país, en un contexto donde las lluvias continúan afectando distintas regiones y requieren medidas de prevención oportunas.