El Senamhiemitió unaalerta naranja en más de diez regiones del país ante la presencia de lluviasde moderada a fuerte intensidad, un fenómeno que podría generar diversas afectaciones en varias zonas del territorio nacional.
El Senamhiemitió unaalerta naranja en más de diez regiones del país ante la presencia de lluviasde moderada a fuerte intensidad, un fenómeno que podría generar diversas afectaciones en varias zonas del territorio nacional.
Según el aviso meteorológico, estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y, en zonas altoandinas, la posible presencia de nieve y granizo, lo que incrementa el nivel de riesgo para la población.
Las regiones Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali están en alerta naranjadel Senamhi. La alerta va del 15 al 17 de abril.
El organismo indicó que este tipo de eventos podría ocasionar el incremento del caudal de ríos, así como la activación de quebradas, deslizamientos y huaicos, especialmente en áreas vulnerables.
Para el miércoles 15 de abril, el Senamhi advirtió acumulados de lluvia cercanos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de los 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 55 mm/día en la selva sur
El jueves 16 de abril habría acumulados de lluvia cercanos a los 55 mm/día en la selva norte, alrededor de los 60 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 75 mm/día en la selva sur.
Finalmente, el 17 de abril, podría haber acumulados de lluvia cercanos a los 45 mm/día en la selva norte, alrededor de los 55 mm/día en la selva centro y valores próximos a los 55 mm/día en la selva sur.
Cabe resaltar que la alerta naranja del Senamhi forma parte del monitoreo constante de las condiciones climáticas en el país, en un contexto donde las lluvias continúan afectando distintas regiones y requieren medidas de prevención oportunas.
Aviso meteorológico de Senamhi sobre mapa de temperaturas con zonas amarillas y naranjas de intensidad moderada a fuerte. Se esperan hasta 36°C cerca de Narca y Cañeta, 30-33°C en Lima Metropolitana superando 32°C en norte (Carabayllo, Puente Piedra) y este (Ate, La Molina). Sensación térmica hasta 35°C por humedad.