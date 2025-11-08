El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta preventiva ante la presencia de vientos de ligera a moderada intensidad que afectarán Lima, Callao y diversas regiones del litoral peruano entre el domingo 9 y lunes 10 de noviembre.
Según el pronóstico publicado en su página web, este fenómeno podría provocar el levantamiento de polvo y arena, así como reducir la visibilidad horizontal en distintos sectores de la costa.
El Senamhi precisó que, además de los vientos, se espera mayor cobertura nubosa, acompañada de lloviznas, niebla y neblina, especialmente en las zonas más cercanas al litoral.Estas condiciones se registrarían principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, afectando la visibilidad para conductores y peatones.
“Los vientos podrían alcanzar velocidades de hasta 38 km/h en la costa de Ica, mientras que en la costa norte se esperan valores próximos a los 32 km/h y alrededor de los 34 km/h en la costa central”, indicó el organismo.
La alerta naranja abarca las regiones Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima, donde se recomienda a la población tomar precauciones ante el posible impacto del fenómeno.El Senamhi recordó que estos vientos pueden generar levantamiento de polvo y arena, así como afectar la visibilidad en carreteras y zonas urbanas abiertas.
La región Ica ya viene enfrentando episodios de fuertes vientos durante los últimos días.
Las autoridades locales han reiterado el llamado a la prevención y al seguimiento de los comunicados oficiales del Senamhi, especialmente para las zonas más expuestas a la acción del viento y la baja visibilidad.
Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a las autoridades regionales y locales realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la resistencia de las infraestructuras y salvaguardar a la población.
Asimismo, se exhorta a los ciudadanos a reforzar techos, fijar largueros a las paredes, proteger los vidrios de las ventanas, y evitar la cercanía a equipos eléctricos, objetos punzocortantes o estructuras que puedan colapsar. También se aconseja asegurar embarcaciones, usar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar afecciones respiratorias o alérgicas.
El Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), viene monitoreando las condiciones meteorológicas en los departamentos alertados y coordinando con las autoridades locales para mitigar los impactos de este evento climático.
