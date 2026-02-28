Resumen

Niño Costero traerá más precipitaciones y un invierno menos frío en el país. (Foto: Andina)
Lima registraría un nuevo periodo de lluvias acompañado de calor intenso durante marzo, en el marco del desarrollo del Niño Costero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El fenómeno también influirá en un otoño e invierno más cálidos de lo habitual.

