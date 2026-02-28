Lima registraría un nuevo periodo de lluvias acompañado de calor intenso durante marzo, en el marco del desarrollo del Niño Costero, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El fenómeno también influirá en un otoño e invierno más cálidos de lo habitual.

Grinia Ávalos, directora de Meteorología de la entidad, explicó que el actual aviso de precipitaciones en la capital culmina el 28 de febrero y dará paso a un breve receso. No obstante, a partir del 4 de marzo se iniciará en la Costa peruana un nuevo episodio de lluvias, similar al recientemente registrado.

Lima superó los 34 °C y enfrentará otro episodio de lluvias la próxima semana. (Foto: Andina)

Lluvias de sur a norte

Según detalló, el evento se desarrollará progresivamente de sur a norte. En Arequipa, las precipitaciones comenzarían entre el 4 y 5 de marzo; en Lima, entre el 7 y 8; y en el norte, en ciudades como Tumbes y Piura, alrededor del 9 o 10 de marzo, debido a la coincidencia con la llegada de ondas Kelvin cálidas.

Ávalos indicó que las lluvias recientes sorprendieron por su intensidad y duración, aunque destacó que en zonas como Lurigancho-Chosica el mantenimiento de quebradas, geomallas y estructuras de contención permitió mitigar impactos.

“En la parte baja solo se ha observado lodo y piedra fina, no rocas, lo que demuestra que el mantenimiento de quebradas actúa como un verdadero salvavidas” , señaló en declaraciones a Canal N.

Senamhi anuncia nuevas lluvias y advierte que el calor persistirá en marzo. (Foto: Andina)

La especialista precisó que el Niño Costero ya está en desarrollo, por lo que no solo influirá en las lluvias del verano, sino también en el comportamiento térmico de los próximos meses.

Aunque el periodo lluvioso culmina entre marzo y abril, el fenómeno continuará manifestándose a través del incremento de temperaturas, lo que generará un otoño y un invierno más cálidos en el país.

Recordó que durante el evento de El Niño de 1998 Lima superó los 35 °C. En la actualidad, esta semana se alcanzaron hasta 34,5 °C en el distrito de La Molina, y se prevé que la ola de calor continúe en los próximos días. Posteriormente habría un breve descenso térmico, aunque en marzo se espera un nuevo episodio de calor intenso acompañado de lluvias.

Recomendaciones a la población

Ávalos recomendó evitar la exposición al sol en horas de mayor radiación, mantenerse hidratado, usar protección solar y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Advirtió, además, que Lima enfrenta una nueva normalidad térmica, con temperaturas cercanas a los 30 °C, tendencia que podría acentuarse debido al cambio climático.

