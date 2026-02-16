Lima soportará bochorno y lluvias este lunes y martes, advierte Senamhi

El ingeniero Javier Mora, especialista en meteorología del Senamhi, explicó a Andina que la nubosidad impide que el calor acumulado durante el día se disipe con normalidad, provocando un aumento de la humedad en superficie y generando una sensación térmica más elevada.
“La cobertura nubosa hace que el calor no pueda salir y, por lo tanto, aumenta la humedad, dando lugar a una sensación de bochorno”, señaló.
Según el organismo técnico, este efecto podría hacer que la población perciba temperaturas cercanas a los 30 grados, especialmente durante las horas de la tarde, el atardecer y la noche. El bochorno se produce por la combinación de aire caliente y alta humedad, lo que dificulta la evaporación del sudor y intensifica la sensación de calor, afectando la comodidad de las personas.
En su más reciente aviso meteorológico, el Senamhi indicó que entre el lunes 16 y el martes 17 se presentarán lluvias de ligera a fuerte intensidad en distintos distritos de Lima, acompañadas de mayor nubosidad y aumento de la sensación térmica a lo largo del día. Asimismo, la entidad reportó a través de sus redes sociales que ayer domingo se registró una ligera llovizna en horas de la mañana en algunos distritos, lo que anticipa el incremento de humedad previsto para los próximos días.
La institución recomendó a la población mantenerse atenta a los cambios del clima y protegerse del calor y la humedad, especialmente quienes realicen actividades al aire libre o permanezcan en zonas expuestas durante las horas de mayor temperatura.
Recomendaciones
Ante esta situación, el INDECI recomienda a la población aplicarse bloqueador y protector solar, si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta; asimismo, se sugiere beber abundante líquido, no ingerir comidas y refrescos que no tengan refrigeración, ni exponerse de forma directa a los rayos de sol.
Del mismo modo, debe asegurarse que los pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para evitar intoxicación. Asimismo, se recomienda mantener una ventilación adecuada en casa y centro de labores, así como utilizar colores claros en la ropa, evitar las actividades físicas entre las 10 y las 17 horas, y procurar tener en casa sobres de suero oral.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más