Lima soportará bochorno y lluvias este lunes y martes, advierte Senamhi

La ciudad de Lima experimentará una mayor sensación de bochorno este lunes 16 y martes 17 de febrero debido al incremento de la cobertura nubosa, fenómeno asociado a las lluvias que se registrarán en la costa del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El ingeniero Javier Mora, especialista en meteorología del Senamhi, explicó a Andina que la nubosidad impide que el calor acumulado durante el día se disipe con normalidad, provocando un aumento de la humedad en superficie y generando una sensación térmica más elevada.

“La cobertura nubosa hace que el calor no pueda salir y, por lo tanto, aumenta la humedad, dando lugar a una sensación de bochorno” , señaló.

Población limeña debe prepararse para calor sofocante y lluvias intermitentes. (Foto: Andina)

Según el organismo técnico, este efecto podría hacer que la población perciba temperaturas cercanas a los 30 grados, especialmente durante las horas de la tarde, el atardecer y la noche. El bochorno se produce por la combinación de aire caliente y alta humedad, lo que dificulta la evaporación del sudor y intensifica la sensación de calor, afectando la comodidad de las personas.

En su más reciente aviso meteorológico, el Senamhi indicó que entre el lunes 16 y el martes 17 se presentarán lluvias de ligera a fuerte intensidad en distintos distritos de Lima, acompañadas de mayor nubosidad y aumento de la sensación térmica a lo largo del día. Asimismo, la entidad reportó a través de sus redes sociales que ayer domingo se registró una ligera llovizna en horas de la mañana en algunos distritos, lo que anticipa el incremento de humedad previsto para los próximos días.

Nubosidad y humedad elevarán sensación térmica en la capital hasta 30 grados. (Foto: Andina)

La institución recomendó a la población mantenerse atenta a los cambios del clima y protegerse del calor y la humedad, especialmente quienes realicen actividades al aire libre o permanezcan en zonas expuestas durante las horas de mayor temperatura.

Recomendaciones

Ante esta situación, el INDECI recomienda a la población aplicarse bloqueador y protector solar, si se está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta; asimismo, se sugiere beber abundante líquido, no ingerir comidas y refrescos que no tengan refrigeración, ni exponerse de forma directa a los rayos de sol.

Del mismo modo, debe asegurarse que los pescados, mariscos y carnes rojas se encuentren frescos para evitar intoxicación. Asimismo, se recomienda mantener una ventilación adecuada en casa y centro de labores, así como utilizar colores claros en la ropa, evitar las actividades físicas entre las 10 y las 17 horas, y procurar tener en casa sobres de suero oral.

El INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR