Lima soportará bochorno y lluvias este lunes y martes, advierte Senamhi

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La población debe estar alerta ante el incremento del bochorno y las condiciones sofocantes. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La ciudad de Lima experimentará una mayor sensación de bochorno este lunes 16 y martes 17 de febrero debido al incremento de la cobertura nubosa, fenómeno asociado a las lluvias que se registrarán en la costa del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

