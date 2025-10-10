El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que la sierra de Lima y 11 regiones de la sierra norte y centro serán afectadas por lluvias, además de nieve, granizo y aguanieve “de ligera a moderada intensidad”.

Esta situación se presentará desde el sábado 11 al domingo 12 de octubre. Además, el Senamhi pronostica que estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Mientras que la ocurrencia de granizo será en zonas por encima de los 2800 m. s. n. m. y nieve en localidades sobre los 4000 m. s. n. m. de la sierra central.

La alerta amarilla estará activa hasta el domingo, 12 de octubre, a las 23:59 horas, y comprende la zonas de mayor altitud de las regiones Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

“El sábado 11 de octubre se esperan acumulados de lluvia sobre los 15 mm/día en la sierra norte, cercanos a los 10 mm/día en la sierra centro y registros por encima de los 5 mm/día en Tumbes y la costa interior de Piura”, añadió el Senamhi.

Esta situación se presentará a pesar de que el Perú se halla en la estación primaveral desde el pasado 22 de septiembre. Aunque el Senamhi advirtió que de todas formas la temporada tendría lluvias.

Zonas que serán afectadas por lluvias. Foto: captura/Senamhi

El Senamhi pronosticó que, durante la primavera, en la sierra sur oriental, que comprende a Puno, Cusco, Apurímac y parte de Ayacucho, se esperan acumulados de lluvia por encima de lo normal; mientras que, en la vertiente occidental norte y centro (sierra de los departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash y Lima).

En tanto, en la sierra central como Áncash, Lima, Ica y Huancavelica, los acumulados de lluvias oscilarán entre normal a por debajo de lo normal, con ocurrencia de veranillos hacia noviembre. En el resto de la región andina las lluvias se mantendrán dentro de sus valores habituales para la temporada. En la Amazonía, se prevén condiciones dentro de lo normal, con posibilidad de friajes esporádicos a inicios de la estación, informó la institución científica.