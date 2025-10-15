El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta naranja por lluvias de moderada a fuerte intensidad que afectarán a 16 regiones del país desde este miércoles 15 hasta el viernes 17 de octubre.

Según el aviso meteorológico, se prevé la ocurrencia de precipitaciones sólidas y líquidas —como nieve, granizo, aguanieve y lluvia— acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Estas condiciones se presentarán principalmente en zonas de la sierra norte, central y sur, alcanzando acumulados de hasta 18 mm por día en el norte y alrededor de 14 mm/día en el centro y sur del país.

Las nevadas se concentrarán en localidades ubicadas sobre los 3,800 metros sobre el nivel del mar, mientras que el granizo podría presentarse en áreas por encima de los 2,800 metros. El Senamhi estima que el jueves 16 de octubre será el día de mayor intensidad, con una disminución gradual hacia el viernes 17.

Los departamentos bajo alerta son Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna.

16 regiones serán afectadas por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Foto: Senamhi

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a verificar el estado de las rutas de evacuación y asegurar la operatividad de centros de salud, comisarías y compañías de bomberos en las zonas de riesgo.

Asimismo, recomendó a la población reforzar los techos de sus viviendas, evitar exponerse a las tormentas eléctricas y establecer sistemas de alerta temprana mediante silbatos, sirenas o altoparlantes.

El Senamhi y el Indeci mantienen un monitoreo constante de la situación climática e instan a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.