Senamhi vigila el caudal del río Rímac en Chosica ante posibles crecidas

Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) realizaron una medición de caudal en el río Rímac, a la altura de la estación hidrológica EHMA HLG Chosica, con el objetivo de mejorar la precisión de los avisos ante posibles crecidas a causas de las lluvias en estos meses de verano.
