Senamhi vigila el caudal del río Rímac en Chosica ante posibles crecidas

Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) realizaron una medición de caudal en el río Rímac, a la altura de la estación hidrológica EHMA HLG Chosica, con el objetivo de mejorar la precisión de los avisos ante posibles crecidas a causas de las lluvias en estos meses de verano.

El procedimiento del Senamhi fue mediante un aforo, que permite determinar cuánta agua circula por el río en un momento determinado. Como resultado de la medición realizada se registró un caudal aproximado de 33 metros cúbicos por segundo.

¿Qué se empleó para medir el caudal del río Rímac?

Se utilizaron equipos especializados que miden la velocidad y el volumen del agua en tiempo real, generando datos confiables que fortalecen la vigilancia hidrológica en una de las cuencas más importantes del país.

De esta manera, el Senamhi ratifica su compromiso de seguir efectuando monitoreos en diversas cuencas a nivel nacional, para ofrecer datos oportunos y confiables que ayuden a prevenir desastres y proteger a la ciudadanía.

Muertos por lluvias según Indeci

Las emergencias ocasionadas por las lluvias intensas registradas en diversas regiones del Perú han producido el fallecimiento de 59 personas y dejado en condición de damnificada a 5800, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El reporte oficial detalla que 39 de estos decesos ocurrieron desde el mes de enero, siendo las tormentas eléctricas, los huaicos y los deslizamientos las principales causas de estas pérdidas humanas.